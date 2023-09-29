Верховний суд взяв паузу в розгляді банкрутства "Укрінкому" до 5 жовтня

Фінкомпанія, яка називає себе правонаступником "Укрінбанку", внесла клопотання про перенесення засідання

Касаційний господарський суд Верховного Суду України оголосив перерву до 5 жовтня у справі про банкрутство ПАТ "Українська інноваційна компанія".

Таке рішення колегія суддів на чолі з Костянтином Огородніком оголосила у четвер, 28 вересня, після розгляду клопотання від одного з учасників процесу в провадженні 913/266/20 — ПАТ "Українська інноваційна компанія", яка вже 7 років поспіль називає себе правонаступником "Укрінбанку".

"Оскільки клопотання надійшло 28 вересня і інші учасники його не бачили, ми оголошуємо перерву до 5 жовтня 2023 року, і прохання — надсилати клопотання будь-яким способом (в електронному вигляді, або у поштову скриньку суду і т.д.), але завчасно", — заявив суддя Костянтин Огородніков після повернення колегії з нарадчої кімнати.

Як відомо, у березні 2016 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "Укрінбанку" та передав його в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Вже після визнання "Укрінбанку" неплатоспроможним і передачі його в управління ФГВФО, а також після того, як Фонд гарантування провів розрахунки із вкладниками "Укрінбанку" на суму в 1,8 млрд грн, колишні акціонери банку скликали засідання наглядової ради фінустанови.

В обхід держави юридичну адресу банку було перереєстровано в Сєвєродонецьк (зараз це місто — під окупацією), а у Єдиному державному реєстрі назву і статус юридичної особи "Укрінбанк" змінили на звичайне ПАТ під новою назвою — "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком"). Після цих дій ПАТ проголосило себе правонаступником банку.

В результаті "Укрінбанк" з усіма його активами фактично вивели з-під контролю Фонду гарантування вкладів, а розрахунки з кредиторами зупинилися.

Нагадаємо, в 2019 році Велика Палата Верховного суду вже ухвалювала рішення у спорі між "Укрінком" та колишнім клієнтом "Укрінбанку" — ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат".

ПАТ "Укрінком" називаючи себе правонаступником банку, намагалась в судовому порядку стягнути з Первомайського МКК права вимоги за кредитами, які комбінат брав в "Укрінбанку".

10 грудня 2019-го Велика палата Верховного суду ухвалила рішення № 925/698/16, яким відмовила "Укрінкому" у задоволенні його вимог та визнала правонаступництво фінансової компанії незаконним.

19 липня 2023 року Велика Палата Верховного Суду ухвалила вже друге рішення на цю тему, і відмовилась переглядати свої попередні висновки, зроблені в справі від 10 грудня 2019 року № 925/698/16 (у спорі ПАТ "Укрінком" з ПРАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат").

Велика Палата Верховного Суду вдруге постановила, що правонаступником "Укрінбанку" може бути тільки Фонд гарантування вкладів фізосіб. Також Велика Палата ВС зазначила, що банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку.