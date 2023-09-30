Державна система не готова до тієї кількості психологічних проблем, які будуть у нації — військовослужбовець Юрій Гудименко

Психологічні травми населення стали новим викликом для держави. Україні потрібне ефективне планування реабілітації цивільних і військових, які потребуватимуть психологічної підтримки.

Про це в інтерв’ю каналу "Еспресо" розповів військовослужбовець ЗСУ і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Проблема полягає в тому, що психологічні травми будуть у всіх: у військових і цивільних, адже багато людей перебували під обстрілами. Ми зараз не готові до цього, система не розрахована на таку кількість. Адже це стосується загалом всіх сфер. У нас не вистачає психологів, психіатрів. Треба починати з важких випадків, оскільки під час будь-якої великої війни переповнені не тільки шпиталі та кладовища, а й психіатричні лікарні, насамперед військовими, які побачили пекло з того боку, і не витримали цього. Нам потрібно зараз з'ясувати для себе: чи психологія та психіатрія сягнули зараз трошки більшого, ніж це було за радянських часів?" — наголосив Юрій Гудименко.

За словами військовослужбовця, нещодавно Україна отримала грант на розбудову будівель для психіатричних закладів.

"Але знову планується будувати величезні, як в радянському союзі, "монстри-психушки", де пацієнти лежать фактично один в одного на головах. Це їм не допомагає, а робить тільки гірше. Вони діляться один з одним пережитим, але в кожного є тільки проблеми. Нам потрібно переходити на систему, яка є в Європі та США, коли це здебільшого невеликі будівлі, оточені парком. Небагато пацієнтів, за кожним є догляд. Вони розташовані не у великих містах, а поза населеними пунктами. Це набагато ефективніше. Можливо, не так красиво для картинки: немає 20-ти поверхової будівлі, де можна "стрічку" перерізати. Але так набагато ефективніше, і потрібно воно на вчора", — підсумував Гудименко.