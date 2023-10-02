Грузини розповіли, скільки вина продали росіянам і українцям

Україна залишається в ТОП-3 імпортерів грузинських вин, виробники яких мають російських власників

У січні-серпні 2023 року Грузія експортувала до Росії 41,357 тонн виноробної продукції на суму 112 млн доларів США. Це на 24% більше, ніж у січні-серпні 2022 року, повідомляє Національна статистична служба Грузії.

Нарощувати поставки продукції до РФ грузинам допомагають російські паспорти, які мають власники виноробень.

"Це наводить на думку, що особисті інтереси можуть бути мотивуючим фактором експорту до рф, враховуючи те, що деякі з акціонерів виноробних компаній є громадянами Росії. Отже, менш імовірно, що ці компанії скоротять експорт вина до Росії. Навпаки, вони можуть збільшувати продажі вина в цю країну", — коментує "Бізнес Телеграфу" Хатія Ніколаішвілі, старший науковий співробітник Governance Monitoring Center (GMC).

На думку пані Ніколаїшвілі це може зашкодити стосункам між Україною та Грузією. "Очевидно, що значна залежність від російського ринку є шкідливою для всієї країни і може погіршити відносини Грузії з Україною", — допускає Хатія Ніколаішвілі.

Втім, Україна залишається у трійці лідерів за обсягами імпорту грузинської виноробної продукції. У січні-серпні Грузія експортувала до України 3,625 тис тонн цієї продукції на 8,8 млн доларів США.

В українських та російських торгових мережах продаються однакові марки грузинської та вірменської виноробної продукції, виробники яких належать громадянами росії: Це TM Areni, TM Gurji ( Гурджі), TM Aregi (Арегі). ТМ Старий Погреб, TM Matiane, TM Піросмані, TM Proshyan ( Proshyan Brandy Factory), ТМ Old Armenian/ Старовірменський, ТМ Старый Кахети/Old Kakheti. ТМ Шато Кахети, ТМ Армянская крепость, ТМ Манэ, ТМ Iverioni, ТМ Sarajishvilі. ТМ Eristavi. ТМ Легенды Армении. ТМ Ararat, ТМ Kartuli Vazi, ТМ Armenian Brends, ТМ Tigran.

Як повідомляє галузева корпорація "Укрвинпром", виробляють такі марки для росії і України ТОВ "Традиційна виноробня "Кахрі", ТОВ "Болеро енд Компані", ТОВ "ГВМТ Груп", Georgian Wine Ltd, ТОВ "Гурджі", ТОВ "Астафян Холдинг", ТОВ "Кахетинське традиційне виноробство", ТОВ "Грузинський винний дім", ТОВ "Дугладзе Вайн Ко", ТОВ ВАТ Бадагоні

ВАТ "Котехі-Гурджаанський винний завод", ТОВ "Старий льох Цинандалі"

Алкогольна компанія "ТОВ Алаверді", "Єреванський коньячно-винно-горілчаний комбінат Арарат". Власники більшості з них фінансують пропутінську партію в Грузії "Грузинська мрія".

Нагадаємо, "Укрвинпром" звернувся до відповідних органів, щоб запровадити санкції проти грузинських та вірменський виробників, які реалізують свою продукцію в рф та в Україні одночасно.

"Ми дуже сподіваємося на патріотизм та політичну розсудливість органів виконавчої влади в Україні, які мають повноваження ввести санкції та можуть відновити справедливість — не дозволяти заробляти в Україні компаніям, які мають російських власників, торгують з рф та фінансують режим путіна в росії та своїх країнах", — коментує генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.