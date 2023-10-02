Грузины рассказали, сколько вина продали россиянам и украинцам

Украина остается в ТОП-3 импортеров грузинских вин, производители которых имеют российских владельцев

В январе-августе 2023 года Грузия экспортировала в россию 41,357 тонн винодельческой продукции на сумму 112 млн. долларов США. Это на 24% больше, чем в январе-августе 2022, сообщает Национальная статистическая служба Грузии.

Наращивать поставки продукции в рф грузинам помогают российские паспорта, которые есть у владельцев виноделен.

"Это наводит на мысль, что личные интересы могут быть мотивирующим фактором экспорта в РФ, учитывая то, что некоторые из акционеров винодельческих компаний являются гражданами России. Следовательно, менее вероятно, что эти компании сократят экспорт вина в россию. Напротив, они могут увеличивать продажи вина в эту страну", — комментирует "Бизнес Телеграфу" Хатия Николаишвил и старший научный сотрудник Governance Monitoring Center (GMC).

По мнению госпожи Николаишвили, это может повредить отношениям между Украиной и Грузией. "Очевидно, что значительная зависимость от российского рынка вредна для всей страны и может ухудшить отношения Грузии с Украиной", — допускает Хатия Николаишвили.

Впрочем, Украина остается в тройке лидеров по объему импорта грузинской винодельческой продукции. В январе-августе Грузия экспортировала в Украину 3,625 тыс. тонн этой продукции на 8,8 млн. долларов США.

В украинских и российских торговых сетях продаются одинаковые марки грузинской и армянской винодельческой продукции, производители которых принадлежат гражданам России: Это TM Areni, TM Gurji (Гурджи), TM Aregi (Ареги), ТМ Старый Погреб, TM Matiane, TM Пиросмани, TM Proshyan (Proshyan Brandy Factory), ТМ Old Armenian/ Староармянский, ТМ Старый Кахеты/Old Kakheti, ТМ Шато Кахети, ТМ Армянская крепость, ТМ Моне, ТМ Iverioni, ТМ Sarajishvili,ТМ Eristavi. ТМ Легенды Армении, TM Ararat, TM Kartuli Vazi, TM Armenian Brends, TM Tigran.

Как сообщает отраслевая корпорация "Укрвинпром", производят такие марки для России и Украины ООО "Традиционная винодельня "Кахри", ООО "Болеро энд Компани", ООО "ГВМТ Групп", Georgian Wine Ltd, ООО "Гурджи", ООО "Астафян Холдинг", ООО "Кахетинское традиционное виноделие", ООО "Грузинский винный дом", ООО "Дугладзе Вайн Ко", ООО ОАО Бадагони

ОАО "Котехи-Гурджаанский винный завод", ООО "Старый погреб Цинандали"

Алкогольная компания "ООО Алаверди", "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат". Владельцы большинства из них финансируют пропутинскую партию в Грузии "Грузинская мечта".

Напомним, "Укрвинпром" обратился в соответствующие органы, чтобы ввести санкции против грузинских и армянский производителей, реализующих свою продукцию в России и Украине одновременно.

"Мы очень надеемся на патриотизм и политическое благоразумие органов исполнительной власти в Украине, которые имеют полномочия ввести санкции и могут восстановить справедливость — не позволять зарабатывать в Украине компаниям, имеющим российских собственников, торгующих с РФ и финансирующих режим путина в России и своих странах", — комментирует генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.