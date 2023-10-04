АРМА: російські олігархи та підсанкційні особи посилюють намагання зламати економічну стабільність України

Олена Дума, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів України (АРМА), у своєму Телеграм-каналі розповіла, як російський бізнес розробляє стратегії спротиву українській державі, а також про управління арештованими активами, власниками 100% корправ яких є особи, які посягають на територіальну цілісність України та сприяють війні.

"В Україну російський бізнес інфільтровувався десятиліттями", — повідомляє Олена Дума. На її думку, у кремлі його вважали плацдармом для економічного захоплення нашої країни, і повномасштабний напад у лютому 2022-го нічого не змінив.

Очільниця АРМА зазначила, що скрізь, де є російський рубль, його супроводжує політична і, зрештою, військова присутність. Однак вона запевнила, що Україна активно протидіє цьому. Одним із прикладів рішучої позиції України проти впливу російського бізнесу стала націоналізація акцій колишнього "Альфа-банку" в липні цього року. Цей крок продемонстрував рішучість України захищати свій суверенітет та економічні інтереси.

"Наразі АРМА управляє 1 064 активами, які належать особам, які посягають на територіальну цілісність України та сприяють війні, — повідомила вона. - Деякі з відомих активів під управлінням АРМА включають "Вінницяпобутхім", Миколаївський глиноземний завод, "Асгард-ком", "Аерок", Glusco, Укртатнафта, Майдан Плаза, "Танталіт", Український медіа холдинг, Українська медійна група, Полтавський турбомеханічний завод, International Distribution Systems Limited (завод мінвод "Моршинська") та інші підприємства.

Прибуток, отриманий від управління цими активами, спрямовується на наповнення бюджету України та, в свою чергу, на посилення обороноздатності країни.

Говорячи про опір російських олігархів зусиллям України захистити свою економіку очільниця АРМА навела компанію "Моршинська", зазначивши, що міноритарні акціонери чинять шалений юридичний та PR-спротив. "І це дуже сильно нагадує спроби російського бізнесу відігратись за поразки на театрі воєнних дій, — повідомляє Олена Дума. — Спектр вимог акціонерів-міноритаріїв "Моршинської" широкий, і жодна з них не передбачена чинним законодавством. Це і про пріоритетне право управляти заводом мінвод, і про апріорне визнання їх доброчесними, і навіть про небездоганність проєкту закону №6233, який системно просуває АРМА".

Олена Дума наголосила на важливості усвідомлення поточних викликів, які створюють російські бізнес-інтереси, та закликала громадськість не втрачати пильності.

Крім того, Олена Дума закликала парламентарів ухвалити законопроект №6233, який скасовує вимогу до управителів питати дозвіл на діяльність в безпосередніх ворогів України – рф та рб.

"Економічна стабільність не є "економічним фронтом" (фронт у нас один), але ми спільно маємо забезпечити фінансову стабільність держави", — переконана очільниця Агентства.