АРМА: российские олигархи и подсанкционные лица усиливают попытки взломать экономическую стабильность Украины

Елена Дума, глава Агентства по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА), в своем Телеграмм-канале рассказала, как российский бизнес разрабатывает стратегии сопротивления украинскому государству, а также об управлении арестованными активами, владельцами 100% корправ которых являются лица, посягающие на территориальную целостность и способствуют войне.

"В Украине российский бизнес инфильтрировался десятилетиями", — сообщает Елена Дума. По ее мнению, в кремле он считался плацдармом для экономического захвата нашей страны, и полномасштабное нападение в феврале 2022-го ничего не изменило.

Глава АРМА отметила, что везде, где есть российский рубль, его сопровождает политическое и, в конце концов, военное присутствие. Однако она заверила, что Украина активно противодействует этому. Одним из примеров решительной позиции Украины против влияния российского бизнеса стала национализация акций бывшего Альфа-банка в июле этого года. Этот шаг показал решимость Украины защищать свой суверенитет и экономические интересы.

"В настоящее время АРМА управляет 1064 активами, принадлежащими лицам, посягающим на территориальную целостность Украины и способствующих войне, — сообщила она. — Некоторые из известных активов под управлением АРМА включают "Винницабытхим", Николаевский глиноземный завод, "Асгард-ком" Аэрок", Glusco, Укртатнафта, Майдан Плаза, "Танталит", Украинский медиа холдинг, Украинская медийная группа, Полтавский турбомеханический завод, International Distribution Systems Limited (завод минвода "Моршинская") и другие предприятия.

Прибыль, полученная от управления этими активами, направляется на наполнение бюджета Украины и, в свою очередь, усиление обороноспособности страны.

Говоря о сопротивлении российских олигархов усилиям Украины защитить свою экономику, глава АРМА привела компанию "Моршинская", отметив, что миноритарные акционеры оказывают безумное юридическое и PR-сопротивление. "И это очень сильно напоминает попытки российского бизнеса отыграться за поражения на театре военных действий, — сообщает Елена Дума. — Спектр требований акционеров-миноритариев "Моршинской" широк, и ни одно из них не предусмотрено действующим законодательством. Это и о приоритетном праве управлять заводом минвод, и об априорном признании их добродетельными, и даже о небезупречности проекта закона №6233, системно продвигаемого АРМА".

Елена Дума отметила важность осознания текущих вызовов, которые создают российские бизнес-интересы, и призвала общественность не терять бдительности.

Кроме того, Елена Дума призвала парламентариев принять законопроект №6233, отменяющий требование к управителям спрашивать разрешение на деятельность у непосредственных врагов Украины – РФ и РБ.

"Экономическая стабильность не является "экономическим фронтом" (фронт у нас один), но мы совместно должны обеспечить финансовую стабильность государства", — убеждена глава Агентства.