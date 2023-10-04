НЕСТ про скандал довкола REITER HALL: "Головною місією компанії є збереження об’єктів культурної спадщини та надання їм нового життя"

Девелопер поскаржився на інформаційні атаки та представив всі дозвільні документи на зведення нового бізнес-центру в історичній частині міста

В рамках нового проєкту REITER HALL у столиці (вул. Рейтарська) запланована саме реставрація історичного фасаду задля відновлення його автентичного вигляду 1914 року, а також будівництва нового сучасного об'єму у дворовому просторі, завдяки чому занепадаюча локація зможе отримати нове життя та продовжити свою історію. Всі ж будівельні роботи, які здійснює на майданчику компанія НЕСТ — законні, дозволені та погоджені органами влади, говориться в заяві девелопера, передає "Обозреватель".

Як наголошує НЕСТ, даний проєкт у 2021 р. забудовник купив у австрійської групи компаній UNIQA, а "на дату придбання вся проектна документація була погоджена у встановленому законодавством України порядку, а Дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ11412243239 отримано ще 11 грудня 2012-го". Ще тоді НЕСТ особливу увагу приділив ідеї REITER HALL, над якою, окрім українських архітекторів, працювало відоме шведське архітектурне бюро.

"Були отримані відповідні Дозволи Міністерства культури та інформаційної політики України №1/23.З від 16.01.2023 року та Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА). Відповідно до Охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини за адресою: вул. Рейтарська, 37-А, м. Київ та згідно з Наказом Міністерства культури України № 416/0/16-11 від 06 червня 2011 року, будинок Київського повітового земства по вул. Рейтарській, 37А в м. Києві, занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення (охоронний номер 644-Кв)", – наголошує будкоманія.

Також девелопер додає, що згідно з вказаним Наказом Мінкульту, Флігель 37А' та флігель садиби Б по вул. Рейтарській визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, оскільки не відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України".

НЕСТ також уточнив, що майновий комплекс складався саме з трьох будівель:

будинок 37А – пам’ятка архітектури;

будинок 37А’ (флігель дворовий);

флігель 37Б (був демонтований попереднім власником у 2015 році, як аварійний).

"Станом на сьогодні НЕСТ виконує роботи згідно з затвердженим і багаторазово перевіреним на якість проєктом, яким і передбачено заміну двох нефункціональних дворових будівель на одну гармонійну, а з точки зору технологічності, інноваційності та енергоефективності – унікальну будівлю… Підкреслюємо, що всі заплановані зміни робляться виключно з урахуванням діючого в Україні законодавства та містобудівних обмежень. Ми впевнені що це перетворення стане гордістю міста", – наголошує девелопер.

Водночас компанія заявляє, що "на проєкт REITER HALL активно здійснюється цілеспрямована інформаційна атака "активістів", які, на нашу думку, під прикриттям турботи про культурну спадщину, дезінформують громадян та місцеву владу задля тиску на бізнес та реалізації своїх особистих цілей".

"Дії вищевказаних осіб безпосередньо перешкоджають нам у реалізації проєкту REITER HALL, а своїми протестами та розповсюдженням недостовірної інформації щодо статусу будівлі, вони призводить до системних збитків для держави, оскільки ставлять під сумніви правомірність наданих ними документів, а також для міста, оскільки результатом таких дій стають занедбані будівлі, які роблять їх невигідним для будь-яких міжнародних чи місцевих інвестицій та, в цілому, для ринку нерухомості, який повинен активно функціонувати, а не боротися зі свавіллям", – йдеться у заяві НЕСТ.

Компанія нагадує, що за 26 років вона зарекомендувала себе як надійний девелопер, що береже існуючу історію, творить нову та працює виключно у правовому полі.

"Головною місією компанії є збереження об’єктів культурної спадщини та надання їм нового життя, діючи при цьому в рамках чинного законодавства України. НЕСТ віддає свою шану культурній та історичній спадщині держави, прагне повною мірою відтворити тісну взаємодію й синергію сучасності й давнини, а також надати нове життя історичним будівлям", – підкреслює забудовник.

При цьому НЕСТ у якості аргументу своїх успішних проєктів в історичній частині Києва нагадала про зведені бізнес-центри "Євразія" на Жилянській, на Михайлівській, 7, HILLFORT Business Mansion та Ренесанс (зведення будівлі датується 1898 р.).