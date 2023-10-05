Верховний суд не дав "Укрінкому" піти у банкрутство та передав справу до спеціальної судової палати

Провадження передали на розгляд спеціальної Палати, у Фонді гарантування збираються продовжувати боротьбу за банк

Касаційний господарський суд Верховного Суду України у справі про банкрутство ПАТ "Українська інноваційна компанія" передав це провадження до спеціальної судової палати, що функціонує в ВСУ.

Таке рішення колегія суддів на чолі з Костянтином Огородніком ухвалила 5 жовтня після розгляду клопотань від сторін та дебатів учасників даного спору, повідомляє журналіст "Телеграфу".

"Верховний Суд ухвалив: справу 913/266/20 передати на розгляд Судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі ВСУ. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає", — оголосив рішення головуючий суддя після нарадчої кімнати.

Згодом, як пояснив цю ухвалу Костянтин Огородніков, справа у тому, що дана справа розглядається вже не перший раз у Верховному Суді, "і якщо зараз приймати рішення про закриття касаційного провадження, це буде фактично відхід від тих позицій, які виносились у цій справі".

"Тож це має розглядатися за участі Палати, там є сім чоловік (суддів, — Авт.), вони приймуть це провадження і призначать судове засідання. І там Палата вже вирішить цей спір, у тому числі з урахуванням попередніх рішень", — сказав він.

У коментарі "Телеграфу" представник Фонду гарантування вкладів у справі Юрій Шевченко заявив: "Фонд продовжить боротьбу в суді, оскільки справа "Укрінбанку" є принциповою та матиме суттєві наслідки для держави та кредиторів банку. Від її результатів залежить недопущення виведення з ринку банківської установи поза межами банківського законодавства. Адже саме банківське законодавство визначає пріоритетність прав вкладників і захищає їхні інтереси".

За його словами, на сьогодні існує два рішення Верховного Суду, які визначають, що припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та вказують, що банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку.

"Сподіваємось, що палата для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду поверне "Укрінбанк" у правове поле", — додав Юрій Шевченко.

Нагадаємо, раніше після двох рішень Верховного Суду (у грудні 2019 та липні 2023) Фонд гарантування вкладів почав знов "доганяти" колишніх власників в судах. Зокрема, Верховний Суд двічі підтверджував, що фінансова компанія "Укрінком" не може бути правонаступницею "Укрінбанку", бо в принципі немає такого поняття, як правонаступництво банків. Велика Палата Верховного суду визнала, що єдиною уповноваженою особою, яка має право приймати рішення від імені "Укрінбанку", є Фонд гарантування вкладів.

Загалом, за даними ФГВФО, на сьогодні вимоги вкладників "Укрінбанку" сягають майже 3 млрд грн. Це:

- і ті 1,8 млрд грн, які Фонд виплатив вкладникам у межах гарантій, взявши позику у державному бюджеті, та які зараз вкрай потрібні країні в умовах війни;

- і понад 607 млн грн, які досі не отримали вкладники банку за своїми вкладами у понад 200 000 грн.

У той же час у Господарському суді Луганської області суд пішов на поводу у фінкомпанії, і забороняє повертати "Укрінбанк" під контроль держави. Так, перша судова інстанція ігнорує два поспіль рішення Верховного Суду та відкриває вікно для нанесенню шкоди державі.

Як повідомлялось, 2016 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "Укрінбанку" та передав його в управління Фонду гарантування. Вже після визнання "Укрінбанку" неплатоспроможним і передачі його в управління ФГВФО, а також після того, як Фонд гарантування провів розрахунки із вкладниками "Укрінбанку" на суму в 1,8 млрд грн, колишні акціонери банку скликали засідання наглядової ради фінустанови.

В обхід держави юридичну адресу банку перереєстрували в Сєвєродонецьк (зараз це місто — під окупацією), а у Єдиному державному реєстрі назву і статус юридичної особи "Укрінбанк" змінили на звичайне ПАТ під новою назвою — "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком"). Після цих дій ПАТ проголосило себе правонаступником банку.