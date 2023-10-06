"Чи це не геноцид?": українців в окупації не лікуватимуть без паспорта рф

Це в росії називають "більш жорсткішими заходами"

Росіяни збираються влаштувати справжній геноцид у Запорізькій області. Вже скоро на тимчасово окупованих територіях вони не надаватимуть медичної допомоги українцям.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на гауляйтера Запорізької області євгена балицького.

Йдеться про відмову в медичних послугах тим українцям, які не прийняли російське громадянство. Якщо вони цього не зроблять, то вже 2024 року їх не лікуватимуть.

При цьому окупанти навіть не приховують, що таким чином насильно змушують українців брати паспорт рф.

"За словами "губернатора" (гауляйтера -Ред.), деякі жителі Запоріжжя затягують із отриманням російського громадянства. Для прискорення процесу влада регіону має намір вжити жорсткіших заходів", — кажуть окупанти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ООН довели, що тортури українців на тимчасово окупованих територіях є систематичним явищем. Також в організації визнали, що окупанти часто запитують наших громадян до смерті. Комісією під час візиту на деокуповані частини Запорізької та Херсонської областей було встановлено, що тортури застосовувалися переважно у місцях позбавлення волі, які перебували під контролем російської влади.