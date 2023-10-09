Догрались: як керують індустрією азарту недосвідчені "радники" з проросійським шлейфом

З подачі президента Володимира Зеленського в Україні легалізовано гральний бізнес. Пропонуючи Верховній Раді легалізувати гемблінг, очільник держави керувався добрими намірами залучити гроші до певних територій шляхом збільшення їхньої туристичної привабливості. З метою контролю за діяльністю гемблінгу була створена Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Одразу ж до цієї державної установи "приклеїлись" і представники бізнесу, які створили дорадчий орган при КРАІЛ – Консультаційно-експертну раду (КЕР).

НаКЕРували

З самого початку легалізації довкола ринку азартних ігор стали постійно виникати скандали. Представників гемблінгу звинувачують в несплаті податків, а представників Регулятора в видачі ліцензій операторам, які пов’язані з країною-агресором. Тобто, хотіли як краще, а вийшло, як завжди. Причини такої ситуації, на наш погляд, криються в людях, які взяли цей бізнес під контроль. Тепер про це детальніше.

6 вересня КРАІЛ відзвітувала про діяльність свого дорадчого органу – Консультаційно-експертної ради. Однак, звіт виявився дуже дивним. КРАІЛ повідомила лише про те, що "КЕР продовжує роботу із допомоги комісії щодо реалізації держполітики в сфері грального бізнесу". Крім того, було проведено 15 засідань за 6 місяців з моменту обрання нового складу Ради та її голови – Антона Кучухідзе.

Окрім оприлюднення назв законопроектів, до яких КЕР надала свої зауваження, невідомо нічого.

В цьому контексті слід відзначити, що 12 серпня минулого року, КРАІЛ достроково розпустила свою Консультаційно-експертну раду, оскільки вона працювала безрезультатно і не виконувала своїх повноважень. І це не дивно, бо першим заступником голови Ради був Борис Баум, такий собі темний кардинал з російськими зв’язками. Саме він лобіював видачу ліцензії скандальному букмекеру 1XBet для роботи в Україні. Зірвати процес допоміг гучний розголос про зв’язки компанії з Росією.

"Сірий кардинал" азарту

Громадянин Латвії та України Борис Баум відомий своїми тісними зв’язками з депутатами Держдуми РФ Бабаковим, Гінером та Воєводіним. Він працював генпродюсером рупору роспропаганди телеканалу RTVI.

У Латвії Баум був фігурантом кримінальної справи, про що писали місцеві ЗМІ. Йшлося про контрабанду у великих розмірах та підробці документів. За це Баум одержав п'ять років умовно.

Але потім він опинився в Україні і став представником росіян в українському ринку грального бізнесу. Його кандидатуру активно просував вже колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Зауважимо, що ні Баум, ні Тимошенко не мали майже жодного досвіду в гральному бізнесі.

З часом Кирила Тимошенка було звільнено з ОП, а Борис Баум з початком повномасштабної агресії покинув Україну. Наступного дня після втечі Баума, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження (№ 12022000000000558) через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

Між тим, гральний бізнес очікуваних доходів у бюджет країни не приніс. Наприклад в довоєнному 2021 році надходження від азартних ігор до бюджету країни склали 127 гривень 03 копійки.

Дивний радник

Після втечі Баума та звільнення Тимошенка ситуація в гемблінгу не покращилась. Дійшло навіть до того, що Кабмін виступив з ініціативою ліквідувати державного Регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) — і вже подав до ВРУ відповідний законопроєкт. Але поки цього не зроблено КРАІЛ і КЕР при ній продовжують працювати.

Як вже було відмічено, наразі КЕР очолює, ще один соратник Баума Антон Кучухідзе. Він також головує і в організації Ukrainian Gambling Council, що має на меті відстоювати інтереси операторів азартних ігор. Все це при тому, що Кучухідзе, як він сам і каже, взагалі ніколи не був знавцем грального ринку. В своїх соцмережах він позіціонує себе як політолог-міжнародник.

Але, життєвий шлях Кучухідзе дуже яскраво показує, хто він є насправді. В VIII скликанні Верховної Ради він був помічником нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Ларіна. А в 2014 році й сам балотувався до Ради від цієї ж партії і стояв у списку під № 71. Активно був присутній в якості експерта на каналах Віктора Медведчука, а зараз Кучухідзе нерідко публікується на ресурсах, пов’язаних із Сергієм Льовочкіним.

З початку бойових дій на Донбасі 2014 року пан Кучухідзе висміював всі ініціативи щодо подолання російського агресора. Однак, тепер він має протилежну думку і навіть розказує про майбутній розпад Росії.

Тепер Кучухідзе з допомогою тих же проросійських депутатів, які ще залишаються в Раді, проштовхує російські гральні компанії на український ринок, як українських. Про "професійність" Кучухідзе в гральному бізнесі свідчать його висловлювання. От лише деякі з них:

"За оцінками різних експертів, у середньому один турист із Близького Сходу щодня витрачає у Києві 800 євро, із них 300 євро припадає на готель. А за оцінками об'єднання Visit Ukraine, 500 євро може бути спрямована на участь в азартних іграх";

"легалізація грального ринку врятує країну від коронавірусу".

Тобто, компетентність так званого консультанта-експерта Антона Кучухідзе викликає багато питань. Така людина дискредитує державне регулювання сфери для управління якої створений спеціальний держорган. Можливо, доцільним було б переглянути роль Кучухідзе та для нормальної цивілізованої роботи грального бізнесу в Україні обрати консультантом людину яка має знання, досвід, та не має жодного корупційного зв'язку та зв’язків з державою-агресором?