Доигрались: как управляют индустрией азарта неопытные "советники" с пророссийским шлейфом

С подачи президента Владимира Зеленского в Украине легализован игорный бизнес. Предлагая Верховной Раде легализовать гемблинг, глава государства руководствовался благими намерениями привлечь деньги к определенным территориям путем увеличения их туристической привлекательности. С целью контроля за деятельностью гемблинга была создана Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Сразу же к этому государственному учреждению "приклеились" и представители бизнеса, создавшие совещательный орган при КРАИЛ – Консультационно-экспертный совет (КЭС).

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С самого начала легализации вокруг рынка азартных игр стали возникать скандалы. Представителей гемблинга обвиняют в неуплате налогов, а представителей Регулятора в выдаче лицензий операторам, связанным со страной-агрессором. То есть хотели как лучше, а получилось, как всегда. Причины такой ситуации, на наш взгляд, кроются в людях, взявших этот бизнес под контроль. Теперь об этом подробнее.

6 сентября КРАИЛ отчиталась о деятельности своего совещательного органа – Консультационно-экспертного совета. Однако отчет оказался очень странным. КРАИЛ сообщила лишь о том, что "КЭС продолжает работу по помощи комиссии по реализации госполитики в сфере игорного бизнеса". Кроме того, было проведено 15 заседаний за 6 месяцев с момента избрания нового состава Совета и его председателя – Антона Кучухидзе.

Кроме обнародования названий законопроектов, к которым КЭР предоставила свои замечания, неизвестно ничего.

В этом контексте следует отметить, что 12 августа прошлого года КРАИЛ досрочно распустил свой Консультационно-экспертный совет, поскольку он работал безрезультатно и не выполнял своих полномочий. И это не удивительно, потому что первым заместителем председателя Совета был Борис Баум, некий темный кардинал с российскими связями. Именно он лоббировал выдачу лицензии скандальному букмекеру 1XBet для работы в Украине. Сорвать процесс помогла громкая огласка о связях компании с Россией.

"Серый кардинал" азарта

Гражданин Латвии и Украины Борис Баум известен своими тесными связями с депутатами Госдумы РФ Бабаковым, Гинером и Воеводиным. Он работал генпродюсером рупора роспропаганды телеканала RTVI.

В Латвии Баум являлся фигурантом уголовного дела, о чем писали местные СМИ. Речь шла о контрабанде в больших размерах и подделке документов. За это Баум получил пять лет условно.

Но потом он оказался в Украине и стал представителем россиян на украинском рынке игорного бизнеса. Его кандидатуру активно продвигал уже бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Заметим, что ни у Баума, ни у Тимошенко не было почти ни одного опыта в игорном бизнесе.

Со временем Кирилл Тимошенко был уволен из ОП, а Борис Баум с началом полномасштабной агрессии покинул Украину. На следующий день после побега Баума Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство (№ 12022000000000558) из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.

Между тем игорный бизнес ожидаемых доходов в бюджет страны не принес. Например, в довоенном 2021 году поступления от азартных игр в бюджет страны составили 127 гривен 03 копейки.

Странный советник

После побега Баума и увольнения Тимошенко ситуация в гемблинге не улучшилась. Дошло даже до того, что Кабмин выступил с инициативой ликвидировать государственного Регулятора — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) — и уже подал в ВРУ соответствующийзаконопроект. Но пока это не сделано КРАИЛ и КЭР при ней продолжают работать.

Как уже было отмечено, сейчас КЭР возглавляет еще один соратник Баума Антон Кучухидзе. Он также председательствует и в организации Ukrainian Gambling Council, направленной на отстаивание интересов операторов азартных игр. Все это при том, что Кучухидзе, как он сам говорит, вообще никогда не был знатоком игорного рынка. В своих соцсетях он позиционирует себя как политолог-международник.

Но, жизненный путь Кучухидзе очень ярко показывает, кто он на самом деле. В VIII созыве Верховной Рады он являлся помощником нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Ларина. А в 2014 году сам баллотировался в Раду от этой же партии и стоял в списке под № 71. Активно присутствовал в качестве эксперта на каналах Виктора Медведчука, а сейчас Кучухидзе нередко публикуется на ресурсах, связанных с Сергеем Левочкиным.

С начала боевых действий на Донбассе 2014 г. Кучухидзе высмеивал все инициативы по преодолению российского агрессора. Однако теперь он имеет противоположное мнение и даже рассказывает о грядущем распаде России.

Теперь Кучухидзе с помощью тех же пророссийских депутатов, которые еще остаются в Раде, проталкивает российские игровые компании на украинский рынок как украинских. О "профессионализме" Кучухидзе в игорном бизнесе свидетельствуют его высказывания. Вот некоторые из них:

"По оценкам разных экспертов, в среднем один турист с Ближнего Востока ежедневно тратит в Киеве 800 евро, из них 300 евро приходится на гостиницу. А по оценкам объединения Visit Ukraine, 500 евро может быть направлено на участие в азартных играх";

"легализация игорного рынка спасет страну от коронавируса".

То есть компетентность так называемого консультанта-эксперта Антона Кучухидзе вызывает много вопросов. Такой человек дискредитирует государственное регулирование сферы, для управления которой создан специальный госорган. Возможно, целесообразно было бы пересмотреть роль Кучухидзе и для нормальной цивилизованной работы игорного бизнеса в Украине выбрать консультантом человека, имеющего знания, опыт, и не имеющего никакой коррупционной связи и связей с государством-агрессором?