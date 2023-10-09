Війна в Україні змінить злочинний світ: в охоронному холдингу пояснили небезпеку

Давати відповідь криміналу доведеться всім спільно, каже експерт з питань безпеки

Повномасштабна війна з рф спричинила бум розробки та виробництва дронів. Тільки в Україні ними займаються, за словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, понад 100 компаній. Дрони ведуть розвідку і дуже ефективно знищують окупантів, вони стали "очами" і незамінними помічниками військових ЗСУ.

Однак СЕО охоронного холдингу "Шериф" Дмитро Стрижов на форумі Security 2.0 загострив увагу на тому, що розвиток дронів кардинально змінить злочинний світ в Україні і світі. Про що йдеться — розбирався "Телеграф".

"Раніше, коли проводили промислову розвідку або готували напад чи замовне вбивство, як правило, наймали підготовлених людей, які виконували цю роботу. Раніше можна було встановити камери спостереження і на ранній стадії зафіксувати якусь підозрілу активність щодо підприємства чи окремих осіб. Ця війна все змінила", — каже Стрижов.

Дмитро Стрижов закликає подумати про безпекову складову післявоєнного часу вже зараз

Тепер використовувати дрони можуть не лише військові. Це — перспективний інструмент для злочинного світу.

"Якась кількість злочинів, починаючи з промислової розвідки і закінчуючи замовними вбивствами, буде відбуватись саме за допомогою дронів, — каже експерт. — Умовно, якщо раніше виконавця вбивства було знайти дуже важко, тому що потрібні були підготовлені люди, які мали необхідні знання й навички, щоб стукнути людину монтировкою по голові. За допомогою дронів все це стає набагато простішим".

Наприклад, дрон зможе приземлитись прямо на автівку чи у сміттєвому контейнері чекати свого часу, щоб злетіти і виконати завдання.

Фактично вже зараз потрібно думати, як протистояти саме цій загрозі. Як на ранній стадії зафіксувати, що ведеться стеження, що готується атака за допомогою дронів.

За словами Стрижова, питання поки відкрите, тому що в компанії кожен не буде носити антидронову "глушилку". Відповідь потрібно шукати всім спільно, тому що, за словами експерта, ми все одно до нього повернемося, і станеться це вже найближчим часом — по закінченні війни.