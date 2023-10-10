ВККС розгляне доброчесність судді Босого: за підсумками можуть позбавити посади

Голова Господарського суду Києва Вадим Босий приховував стосунки з дружиною після розлучення, завдяки чому зміг не вносити в декларації набуте нею майно, а також не згадав про притягнення до відповідальності за хуліганство. Через внесення недостовірних даних у декларацію доброчесності судді його тепер можуть позбавити посади. Відповідне рішення може ухвалити 11 жовтня Вища кваліфкомісія суддів, пише в блозі на сайті Цензор блогер Бондаренко.

ВККС розглядатиме справу за скаргою ГО "Народне коло", яка до цього повідомила про факти ймовірного незаконного збагачення і фіктивне розлучення судді Босого, аби він мав змогу приховати статки, записавши квартири і автомобілі на дружину – до Національного агентства запобігання корупції.

Однак у НАЗК вирішили не перевіряти майнові декларації судді, посилаючись на воєнний стан.

ВККС має перевірити декларацію про доброчесність, яку подають всі судді. В ній суддя дає відповіді "підтверджую" або "не підтверджую" на 23 питання у формі тверджень про його доходи, майно, конфлікт інтересів, корупційні правопорушення, зловживання на посаді, порушення присяги судді, притягнення до відповідальності тощо.

"Якщо суддя умисно подав недостовірні дані в декларації доброчесності, його кандидатуру можуть подати на звільнення з посади. Таке стягнення застосовується і у разі порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна, яка належить йому та членам його родини", — йдеться в матеріалі. Саме така відповідальність може чекати на Босого, вважає автор, якщо суддя неправдиво відповів на питання про майновий стан свій і своєї родини.

Крім того, активісти також звернули увагу на ще один факт, який може впливати на достовірність даних у декларації доброчесності судді Босого – це притягнення його до адміністративної відповідальності в період навчання в духовній академії в 1999 році, про що ЗМІ писали раніше. В своїх суддівських анкетах щонайменше за 2012 і 2018 роки, Вадим Босий заперечував цей факт (відповідав "ні" на питання про притягнення до такої відповідальності), тому очевидно, що в декларації доброчесності він відповів ствердно і на пункт "Мною не здійснювалися вчинки, що можуть мати наслідком притягнення мене до відповідальності".

"Оскільки це явно протирічить фактам, які громадські активісти надали членам ВККС до розгляду, важко буде не зафіксувати порушення, а відтак – не визнати недостовірність поданих у декларації даних. А оскільки йдеться про порушення, пов’язані із майновим станом – цілком вірогідним наслідком має бути запит на пояснення приховування статків та факту "фіктивного розлучення". І якщо суддя Босий не зможе цього пояснити – позбавлення його посади є цілком реальною перспективою, прямо передбаченою законом", — сказано в матеріалі.

На думку блогера, справа судді Босого продемонструє, наскільки рішуче оновлений ВККС налаштована на боротьбу з корупцією всередині суддівської системи. "Результати розгляду цієї справи також дадуть змогу визначити, наскільки синхронізовані дії органів суддівського контролю із ініціативами і баченням центральної влади, зокрема РНБО та Президента України щодо посилення відповідальності за корупційні правопорушення в суддівській вертикалі", — підсумовує автор.

Раніше Вадим Босий неодноразово ставав фігурантом різноманітних скандалів. Наприклад, він був фігурантом "плівок Вовка", коли ухвалював рішення на користь структур Ігоря Коломойського ціною в 9 млрд грн, або у спорі Київського метрополітену з компаніями проросійського олігарха Павла Фукса, підтримавши вимоги останнього на 2 млрд грн. за сумнівними кредитними договорами.