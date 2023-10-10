ВККС рассмотрит добропорядочность судьи Босого: по итогам могут лишить должности

Глава Хозяйственного суда Киева Вадим Босой скрывал отношения с женой после развода, благодаря чему смог не вносить в декларации приобретенное им имущество, а также не упомянул о привлечении к ответственности за хулиганство. Из-за внесения недостоверных данных в декларацию добропорядочности судьи его теперь могут лишить должности. Соответствующее решение может принять 11 октября Высшая квалифкомиссия судей, пишет в блоге на сайте Цензор блоггер Бондаренко.

ВККС будет рассматривать дело по жалобе ОО "Народный круг", которая до этого сообщила о фактах вероятного незаконного обогащения и фиктивном разводе судьи Босого, чтобы он мог скрыть состояние, записав квартиры и автомобили на жену – в Национальное агентство предотвращения коррупции.

Однако в НАПК решили не проверять имущественные декларации судьи, ссылаясь на военное положение.

ВККС должен проверить декларацию о добропорядочности, которую подают все судьи. В ней судья дает ответы "подтверждаю" или "не подтверждаю" на 23 вопроса в форме утверждений о его доходах, имуществе, конфликте интересов, коррупционных правонарушениях, злоупотреблениях в должности, нарушении присяги судьи, привлечении к ответственности и т.д.

"Если судья умышленно подал недостоверные данные в декларации добропорядочности, его кандидатуру могут подать на увольнение. Такое взыскание применяется и в случае нарушения судьей обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества, принадлежащего ему и членам его семьи", — говорится в материале. Именно такая ответственность может ожидать Босого, считает автор, если судья ложно ответил на вопрос об имущественном положении своем и своей семье.

Кроме того, активисты также обратили внимание на еще один факт, который может влиять на достоверность данных в декларации добропорядочности судьи Босого – привлечение его к административной ответственности в период обучения в духовной академии в 1999 году, о чем СМИ писали ранее. В своих судейских анкетах по меньшей мере за 2012 и 2018 годы, Вадим Босой отрицал этот факт (отвечал "нет" на вопрос о привлечении к такой ответственности), поэтому очевидно, что в декларации добропорядочности он ответил утвердительно и на пункт " Мною не совершались поступки, что могут иметь следствием привлечение меня к ответственности ".

"Поскольку это явно противоречит фактам, которые общественные активисты предоставили членам ВККС к рассмотрению, трудно будет не зафиксировать нарушения, а следовательно – не признать недостоверность поданных в декларации данных. А поскольку речь идет о нарушениях, связанных с имущественным положением, вполне вероятно следствие быть запрос на объяснение сокрытия состояния и факта "фиктивного развода". И если судья Босой не сможет этого объяснить — лишение его должности вполне реальной перспективой, прямо предусмотренной законом", — сказано в материале.

По мнению блогера, дело судьи Босого продемонстрирует, насколько решительно обновлен ВККС настроен на борьбу с коррупцией внутри судейской системы.

"Результаты рассмотрения этого дела также позволят определить, насколько синхронизированы действия органов судейского контроля с инициативами и видением центральной власти, в частности, СНБО и Президента Украины по усилению ответственности за коррупционные правонарушения в судейской вертикали", — заключает автор.

Ранее Вадим Босой неоднократно становился фигурантом всевозможных скандалов. К примеру, он был фигурантом "пленок Вовка", когда принимал решение в пользу структур Игоря Коломойского ценой в 9 млрд грн, или в споре Киевского метрополитена с компаниями пророссийского олигарха Павла Фукса, поддержав требования последнего на 2 млрд грн. по сомнительным кредитным договорам.