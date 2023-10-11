У польському парламенті закликали перевірити компанію Alfa, яка зірвала поставки для Міноборони України на 3,5 млрд грн

Компанія постачала неякісну продукцію

Польський депутат Ярослав Сачайко звернувся до Міноборони країни із закликом перевірити компанію Alfa через невиконання нею контрактів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише польське видання Do Rzeczy.

Раніше повідомлялось, що Міноборони уклало декілька контрактів на постачання зброї, боєприпасів та спорядження із польською компанією Alfa. Проте та зірвала поставки та має заборгованість понад 3,5 млрд грн.

Депутат польської партії Kukiz'15 Ярослав Сачайко з цього приводу надіслав запит голові Міністерства національної оборони Польщі Маріушу Блащаку. Зокрема він цікавиться, чи "Alfa" постачає амуніцію для польської армії і чи якісно виконує контракти.

Також Сачайко просить, щоб Міністерство національної оборони Польщі вимагало відкликати "ліцензію компанії на торгівлю зброєю".

"Ситуації, коли польські компанії не виконують укладені з українською стороною контракти у сфері поставок обладнання та озброєння, які є особливо важливими для ефективного ведення оборонної діяльності української армії, безперечно шкодять відносинам між Польщею та Україною", — зазначив він, додавши, що польська сторона має докласти максимум зусиль і роз'яснити ситуацію.

Депутат також цікавиться, чи планує Міноборони Польщі звернутися до міністра внутрішніх справ та адміністрації з проханням проаналізувати можливу необхідність вилучення ліцензії у компанії на торгівлю продукцією військового призначення.

У матеріалах ЗМІ зазначається, що на початку 2023-го компанія "Alfa" за різними контрактами мала заборгованостей перед Міноборони на більш як 3,5 млрд гривень. У квітні 2022 Міноборони уклало з Alfa великий контракт на поставку 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит до них. Сума угоди – 24,5 мільйона євро зі 100-відсотковою передоплатою. Компанія поставила всі бронежилети і плити зі зривом термінів. Але з привезених 16 тис. шоломів 11 тис. повернули одразу як непридатні, ще 5 тис. лежали на складі, їх не прийняли на баланс ЗСУ.

Вже 22 квітня 2022 було укладено три угоди на суму близько 3,3 мільярда гривень (майже 64,4 мільйона євро). По кожній із них польська компанія отримала по 50% авансу. Йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць "Гвоздика", 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до "Града". Проте із законтрактованої зброї приїхала лише невелика кількість.

Журналісти зазначили, що 13 червня 2022, знаючи, що "Alfa" зриває попередні контракти, Міноборони укладає ще три контракти на суму близько 2,6 млрд грн. 50% суми компанія отримала як передоплату. Вони передбачали поставку 120-мм мін (понад 11 млн євро авансу), 152-мм постріли для гаубиці "Гіацинт" (18 млн євро авансу) та 152-мм постріли до САУ "Дана" (13 млн євро передоплати).

Проте пострілів для "Гіацинта" приїхало близько 40%, 120-мм мін поставили менше, ніж 1% від контракту, а пострілів до "Дани" не поставили взагалі.

Alfa також фігурує в угодах, укладених через українського державного імпортера зброї "Прогрес". Так, "Прогрес" постачав Міноборони снаряди, закуплені у польської фірми Alfa за завищеними на 57% цінами. Втрати можуть сягати $1 млрд.

Компанія Alfa натомість заперечує звинувачення. Там заявили, що матеріал журналістів про борги перед Міноборони містять низку неправдивих відомостей та інсинуацій, спрямованих на дискредитацію компанії.