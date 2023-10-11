В польском парламенте призвали проверить компанию Alfa, сорвавшую поставки для Минобороны Украины на 3,5 млрд грн

Компания поставляла некачественную продукцию

Польский депутат Ярослав Сачайко обратился в Минобороны страны с призывом проверить компанию Alfa из-за невыполнения ею контрактов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

Ранее сообщалось, что Минобороны заключило несколько контрактов на поставку оружия, боеприпасов и снаряжения с польской компанией Alfa. Однако та сорвала поставки и имеет задолженность более 3,5 млрд грн.

Депутат польской партии Kukiz’15 Ярослав Сачайко по этому поводу направил запрос главе Министерства национальной обороны Польши Мариушу Блащаку. В частности, он интересуется, поставляет ли "Alfa" амуницию для польской армии и качественно ли выполняет контракты.

Также Сачайко просит, чтобы Министерство национальной обороны Польши требовало "отозвать лицензию компании на торговлю оружием".

"Ситуации, когда польские компании не выполняют заключенные с украинской стороной контракты в сфере поставок оборудования и вооружения, которые особенно важны для эффективного ведения оборонной деятельности украинской армии, бесспорно вредят отношениям между Польшей и Украиной", — отметил он, добавив, что польская сторона должно приложить максимум усилий и разъяснить ситуацию.

Депутат также интересуется, планирует ли Минобороны Польши обратиться к министру внутренних дел и администрации с просьбой проанализировать возможную необходимость изъятия лицензии у компании по торговле продукцией военного назначения.

В материалах СМИ отмечается, что в начале 2023-го компания "Alfa" по разным контрактам имела задолженности перед Минобороны на более чем 3,5 млрд гривен. В апреле 2022 года Минобороны заключило с Alfa большой контракт на поставку 20 тысяч баллистических шлемов, 20 тысяч бронежилетов и 40 тысяч бронеплит к ним. Сумма сделки – 24,5 миллиона евро со 100-процентной предоплатой. Компания поставила все бронежилеты и плиты со срывом сроков. Но из привезенных 16 тыс. шлемов 11 тыс. вернули сразу как непригодные, еще 5 тыс. лежали на складе, их не приняли на баланс ВСУ.

Уже 22 апреля 2022 г. было заключено три соглашения на сумму около 3,3 миллиарда гривен (почти 64,4 миллиона евро). По каждой из них польская компания получила по 50% аванса. Речь шла о поставках нескольких самоходных гаубиц "Гвоздика", 122-мм боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-мм ракет в "Град". Однако из законтрактованного оружия приехало лишь небольшое количество.

Журналисты отметили, что 13 июня 2022 года, зная, что "Alfa" срывает предварительные контракты, Минобороны заключает еще три контракта на сумму около 2,6 млрд грн. 50% суммы компания получила в качестве предоплаты. Они предусматривали поставку 120-мм мин (более 11 млн евро аванса), 152-мм выстрелы для гаубицы "Гиацинт" (18 млн евро аванса) и 152-мм выстрелы в САУ "Дана" (13 млн евро предоплаты).

Однако выстрелов для "Гиацинта" приехало около 40%, 120-мм мин поставили менее 1% от контракта, а выстрелов в "Дану" не поставили вообще.

Alfa также фигурирует в соглашениях, заключенных из-за украинского государственного импортера оружия "Прогресс". Так, "Прогресс" снабжал Минобороны снаряды, закупленные у польской фирмы Alfa по завышенным на 57% ценам. Убытки могут достигать $1 млрд.

Компания Alfa отрицает обвинения. Там заявили, что материал журналистов о долгах перед Минобороны содержит ряд ложных сведений и инсинуаций, направленных на дискредитацию компании.