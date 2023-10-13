Розвиток легального грального бізнесу може дати додатковий імпульс українській економіці, – ЗМІ

Розвиток легального грального бізнесу може дати додатковий імпульс економіці України в тому числі в контексті відновлення спустошених війною регіонів.

Про це йдеться в статті видання РБК-Україна.

"Для того, щоб отримати з ринку азарту більше, не треба душити його в фіскальних обіймах. Потрібно сформулювати (бажано, у вигляді державної програми), яким чином його розвиток може бути корисним для економіки в цілому у контексті повоєнного відновлення України. Після закінчення війни в країні буде чимало територій із сумнівними перспективами. І сильний легальний гральний бізнес також може стати одним локомотивом їх нового життя", — йдеться в статті.

До того ж розвиток грального бізнесу може дати додатковий імпульс й уже добре розвиненим туристичним центрам і гірськолижним курортам на Заході України.

"Своєю чергою, економічні кластери навколо грального бізнесу дадуть поштовх розвитку громад та територій. І не лише зруйнованих через бойові дії, а й тих, що були депресивними до війни. В разі такого розвитку подій суттєво виграють й бюджети – державний та місцеві", — йдеться в статті.

Відповідна зміна державної політики помітно збільшить податкові надходження бюджету й створить підґрунтя для побудови нової економічної моделі.

"Доцільно змінити "податкоманію" на конструктивний підхід і ставитись до грального сектора як до партнера, що створює робочі місця та сприяє розвитку дотичних секторів економіки, й сприятиме економічному зростанню після війни", — зазначають автори статті.