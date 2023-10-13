Развитие легального игорного бизнеса может дать дополнительный импульс украинской экономике, – СМИ

Развитие легального игорного бизнеса может дать дополнительный импульс экономике Украины, в том числе в контексте восстановления опустошенных войной регионов.

Об этом говорится в статье газеты РБК-Украина.

"Для того чтобы получить с рынка азарта больше, не надо душить его в фискальных объятиях. Нужно сформулировать (желательно, в виде государственной программы), каким образом его развитие может быть полезным для экономики в целом в контексте послевоенного восстановления Украины. После окончания войны в стране будет немало территорий с сомнительными перспективами. И сильный легальный игорный бизнес также может стать одним локомотивом их новой жизни", — говорится в статье.

К тому же развитие игорного бизнеса может дать дополнительный импульс уже хорошо развитым туристическим центрам и горнолыжным курортам на Западе Украины.

"В свою очередь, экономические кластеры вокруг игорного бизнеса дадут толчок развитию общин и территорий. И не только разрушенных из-за боевых действий, но и тех, что были депрессивными до войны. В случае такого развития событий существенно выиграют и бюджеты — государственный и местные", — говорится в статье.

Соответствующее изменение государственной политики заметно увеличит налоговые поступления бюджета и создаст основу для построения новой экономической модели.

"Целесообразно изменить "налогоманию" на конструктивный подход и относиться к игорному сектору как к партнеру, который создает рабочие места и способствует развитию соприкасающихся секторов экономики, и будет способствовать экономическому росту после войны", — отмечают авторы статьи.