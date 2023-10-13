Кабмін блокує петицію з вимогою відсторонити голову ДАСУ Басалаєву від посади, - волонтер Златкін

На сайті Кабміну відмовляються реєструвати петицію з вимогою відсторонити від посади голову Держаудитслужби Аллу Басалаєву.

Про це повідомив волонтер Тім Златкін.

"Цю мою петицію досі блокують та відмовляються реєструвати. Як бачите, все ще висить "на модерації". Поки голова Держаудитслужби продовжує свою диверсійну діяльність по знищенню обороноздатності України

Ця потвора досі не знаходиться в СІЗО та спокійно собі руйнує оборонно-промисловий комплекс країни, сидячи на посаді та повністю ігноруючи навіть постанови Верховної Ради і Кабміну. Дермократія, шо ж", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.