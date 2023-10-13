Кабмин блокирует петицию с требованием отстранить главу ГАСУ Басалаеву от должности, — волонтер Златкин
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На сайте Кабмина отказываются регистрировать петицию с требованием отстранить от должности главу Госаудитслужбы Аллу Басалаеву.
Об этом сообщил волонтер Тим Златкин.
"Эту мою петицию до сих пор блокируют и отказываются регистрировать. Как видите, все еще висит на модерации. Пока глава Госаудитслужбы продолжает свою диверсионную деятельность по уничтожению обороноспособности Украины
Это чудовище до сих пор не находится в СИЗО и спокойно разрушает оборонно-промышленный комплекс страны, сидя на должности и полностью игнорируя даже постановления Верховной Рады и Кабмина. Дермократия, что же", — отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.