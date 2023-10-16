Найбільший виклик для енергетики України - брак фахівців і технологій, - експерт Кацуба

Підприємець, експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба у інтерв'ю заявив, що брак фахівців і технологій можна порівняти з безпековими викликами для української енергетики.

Кацуба нагадає, що професійна нафтогазова освіта в часи СРСР формувалася в Україні, і до розпаду СРСР саме Україна готувала левову частку ТОП-фахівців для нафтогазової промисловості в регіоні. Але за останні 30 років освіта фактично стояла на місці, а до 2013-2014 більшість кращих випускників прямо чи опосередковано працювали на російські компанії, які могли запропонувати більше грошей. Тому з фахівцями, особливо у геологорозвідці та бурінні, у України великі труднощі.

Проблему, на думку Кацуби, може вирішити лише держава та великі держкомпанії. Потрібні програми обміну для навчання фахівців, а також ширші інвестиції у професійну профільну освіту. Приватні компанії, що займаються видобуванням, не можуть дозволити собі подібні вкладення. Тому тут крок – за державою та профільними асоціаціями, які мають довести свою дієздатність.

Теж саме з технологіями, продовжує підприємець. Сучасні технології розвідки та видобутку можуть прийти лише з інституційними інвесторами. Або ми повинні інвестувати в прикладні наукові дослідження з геології та технологій видобутку. Але на друге держава зараз не має грошей. Тому слід зосередитись на інвестиціях, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.