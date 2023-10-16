Наибольший вызов для энергетики Украины – нехватка специалистов и технологий, - эксперт Кацуба

Предприниматель, эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба в интервью заявил, что нехватка специалистов и технологий сравнима с вызовами безопасности для украинской энергетики.

Кацуба напомнит, что профессиональное нефтегазовое образование во времена СССР формировалось в Украине, и к распаду СССР именно Украина готовила львиную долю ТОП-специалистов для нефтегазовой промышленности в регионе. Но за последние 30 лет образование фактически стояло на месте, а к 2013-2014 году большинство лучших выпускников прямо или косвенно работали на российские компании, которые могли предложить больше денег. Поэтому со специалистами, особенно в геологоразведке и бурении, у Украины большие трудности.

Проблему, по мнению Кацубы, может решить только государство и крупные госкомпании. Требуются программы обмена для обучения специалистов, а также более широкие инвестиции в профессиональное профильное образование. Частные компании, занимающиеся добычей, не могут позволить себе подобные вложения. Поэтому здесь шаг – за государством и профильными ассоциациями, которые должны доказать свою дееспособность.

То же с технологиями, продолжает предприниматель. Современные технологии разведки и добычи могут прийти только с институциональными инвесторами. Или мы должны инвестировать в прикладные научные исследования по геологии и технологиям добычи. Но на второе государство сейчас нет денег. Поэтому нужно сосредоточиться на инвестициях, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.