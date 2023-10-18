Укрзалізниця повністю забезпечена газом на зиму - його закупили за вигідними цінами

Укрзалізниця повністю забезпечена газом для проходження осінньо-зимового сезону 2023-2024 років. Укладені прямі контракти з виробниками не лише забезпечили товариство блакитним пальним, а й дозволили отримати значний відсоток економії.

Про це йдеться на сайті компанії.

Так, наприкінці лютого 2023 року Укрзалізниця підписала прямий договір на постачання газу з Укрнафтою, яка знаходиться в державному управлінні. У березні-вересні цього року за цим контрактом було закуплено 13,7 млн куб. м природного газу для потреб залізничної галузі. Економія в порівнянні з котирувальними цінами української енергетичної біржі лише на цій закупівлі склала 40 млн грн, а у порівнянні з попередніми пропозиціями постачальників-посередників економія склала понад 250 млн грн.

Крім того, у серпні 2023 року було підписано ще один договір з Укрнафтою на закупівлю 45 млн куб. м газу, який знаходиться в підземних сховищах України. Контракт було укладено за вигідними цінами літнього періоду, а споживання цього газу планується розпочати в листопаді поточного року.

Водночас завдяки спільній роботі Укрзалізниці зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в червні цього року було викрито махінації на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб Укрзалізниця протягом 2016-2020 років, і приватна компанія вже перерахувала Укрзалізниці 20 млн грн як частину завданих збитків. Загалом компанія взяла на себе зобов’язання відшкодувати Укрзалізниці 68,16 млн грн.

У компанії зазначають, що Укрзалізниця продовжує очищуватися від олігархічно-корупційного впливу. Вже близько 70% у грошовому еквіваленті річних закупівель операційних матеріально-технічних ресурсів за основними позиціями проводяться за прямими договорами з виробниками. Зокрема, це дизельне пальне, природний газ, електроенергія, деякі запасні частини та оливи.