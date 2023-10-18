Укрзализныця полностью обеспечена газом на зиму – его закупили по выгодным ценам

Укрзализныця полностью обеспечена газом для прохождения осенне-зимнего сезона 2023-2024 годов. Заключенные прямые контракты с производителями не только обеспечили общество голубым топливом, но и позволили получить значительный процент экономии.

Об этом говорится на сайте компании.

Так, в конце февраля 2023 Укрзализныця подписала прямой договор на поставку газа с Укрнефтью, которая находится в государственном управлении. В марте-сентябре этого года по этому контракту было закуплено 13,7 млн. куб. м природного газа для нужд железнодорожной отрасли. Экономия по сравнению с котировочными ценами украинской энергетической биржи только на этой закупке составила 40 млн. грн., а по сравнению с предыдущими предложениями поставщиков-посредников экономия составила более 250 млн. грн.

Кроме того, в августе 2023 г. был подписан еще один договор с Укрнефтью на закупку 45 млн куб. м газа, находящегося в подземных хранилищах Украины. Контракт был заключен по выгодным ценам летнего периода, а потребление газа планируется начать в ноябре текущего года.

В то же время, благодаря совместной работе Укрзализныци со Специализированной антикоррупционной прокуратурой в июне этого года были разоблачены махинации на сумму 206 млн грн при закупке газа для нужд Укрзализныци в течение 2016-2020 годов, и частная компания уже перечислила Укрзализныце 20 млн грн как часть нанесенных убытков. В целом компания обязалась возместить Укрзализныце 68,16 млн грн.

В компании отмечают, что "Укрзализныця" продолжает очищаться от олигархически-коррупционного влияния. Уже около 70% в денежном эквиваленте годовых закупок операционных материально-технических ресурсов по основным позициям производятся по прямым договорам с производителями. В частности, это дизельное горючее, природный газ, электроэнергия, некоторые запасные части и масла.