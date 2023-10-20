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Мінометники ЗСУ отримали черговий мікроавтобус від Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Мінометники ЗСУ отримали черговий мікроавтобус від Favbet Foundation Новина оновлена 20 жовтня 2023, 15:37

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних сил України мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль надійшов у розпорядження особового складу мінометної батареї одного з механізованих батальйонів, який виконує бойові завдання на Донеччині.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.