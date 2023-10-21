В Україні назвали важливу умову для припинення вогню за посередництва Китаю

В Україні вважають, що росія втратила свою незалежність і змушена покладатися на Китай

Україна не збирається вести переговори з росією до повного повернення окупованих територій, що включає Крим. Тому варіант із припиненням вогню за посередництва Китаю в Києві не розглядають.

Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв’ю японському виданню Kyodo, російська агресія призвела до серйозного послаблення позицій москви на світовій арені, тому тепер вона залежить від Китаю.

"Не може бути жодних переговорів, поки росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим", — сказав Данилов.

Також секретар РНБО зазначив, що російський диктатор володимир путін є терористом і назвав його "сучасним Гітлером", який убив сотні українських дітей.

За його словами, зараз важко говорити, коли закінчиться війна, але припустив, що докорінна зміна ситуації відбудеться після того, як в Україну прибудуть західна бойова авіація.

Щодо ситуації в росії, то Данилов зазначив, що москва втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, КНДР та Іран. При цьому він підкреслив, що припинення вогню за посередництва Пекіна не буде.

Як повідомлялося раніше, ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою, а окупанти роблять нові спроби штурмувати Авдіївку, при цьому зазнаючи рекордних втрат.