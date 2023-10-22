Суд не розглядає скарги адвокатів Коломойського: йому відмовляють у зустрічі з дружиною

Захист бізнесмена Ігоря Коломойського скаржиться, що судді не розглядають його скарги на органи слідства щодо систематичного порушення прав підзахисного.

Судове оскарження протиправних дій чи бездіяльності органів слідства є переважно безрезультативним й навіть має ознаки "саботування" зі сторони слідчих суддів, заявив адвокат Коломойського Олександр Лисак.

"Наприклад, подані до Печерського районного суду міста Києва скарги на постанову про відмову у наданні дозволу Ігорю Коломойському на побачення з дружиною не розглядаються вже більше місяця, і станом на зараз навіть не призначені до розгляду. Це при тому, що за правилами Кримінального процесуального кодексу України вони мають бути розглянуті протягом 72 годин. Більше того, подане до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на побачення з дружиною, з незрозумілих причин за місяць навіть не було зареєстроване, що є грубим порушенням права на судовий захист та здійснення судового контролю за кримінальним провадженням", — заявив Лисак.

За словами захисту Коломойського, такі порушення суперечать основоположним принципам судового контролю та досудовим розслідуванням, а також праву на судовий захист, який має Коломойський згідно з положеннями національного та міжнародного законодавства.

Зі слів Лисака, сторона захисту звертатиметься до всіх можливих правозахисних інстанцій та міжнародних організацій для забезпеченнях таких засад кримінального провадження як законність, рівність перед законом і судом, змагальність та забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.