Суд не рассматривает жалобы адвокатов Коломойского: ему отказывают во встрече с супругой
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Защита бизнесмена Игоря Коломойского жалуется, что судьи не рассматривают его жалобы на органы следствия по поводу систематического нарушения прав подзащитного.
Судебное обжалование противоправных действий или бездействия органов следствия преимущественно безрезультативно и даже имеет признаки "саботирования" со стороны следственных судей, заявил адвокат Коломойского Александр Лысак.
"Например, поданные в Печерский районный суд города Киева жалобы на постановление об отказе в предоставлении разрешения Игорю Коломойскому на свидание с супругой не рассматриваются уже больше месяца, и по состоянию на данный момент даже не назначены к рассмотрению. Это при том, что по правилам Уголовного процессуального кодекса Украины они должны быть рассмотрены в течение 72. Более того, поданное в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о предоставлении разрешения на свидание с женой, по непонятным причинам за месяц даже не было зарегистрировано, что является грубым нарушением права на судебную защиту и осуществление судебного контроля по уголовному производству", — заявил Лысак.
По словам защиты Коломойского, такие нарушения противоречат основополагающим принципам судебного контроля и досудебным расследованиям, а также праву на судебную защиту, которую имеет Коломойский в соответствии с положениями национального и международного законодательства.
По словам Лысака, сторона защиты будет обращаться ко всем возможным правозащитным инстанциям и международным организациям для обеспечения таких принципов уголовного производства как законность, равенство перед законом и судом, состязательность и обеспечение права на обжалование процессуальных решений, действий или бездействия.