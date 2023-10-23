Не виїхав навіть з початком великої війни: 23 головні рабини України звернулись до генпрокурора щодо зміни запобіжного заходу Коломойському

Головні рабини України звернулись до генерального прокурора України Андрія Костіна з проханням розглянути можливість зміни запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському, який вже майже два місяці перебуває у слідчому ізоляторі, на не пов’язаний із триманням під вартою.

У зверненні 23 рабини регіонів та міст України звертають увагу генпрокурора на те, що Ігор Коломойський є відомим бізнесменом, меценатом та благодійником, який системно підтримував єврейську громаду в Україні та інших країнах.

Вони нагадують, що загальновідомою є видатна роль та особистий внесок Ігоря Коломойського у збереження територіальної цілісності України, стабілізацію кількох ключових регіонів на сході країни під час і після Революції Гідності.

"Не буде перебільшенням зазначити, що, значною мірою завдяки його позиції та зусиллям на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2014-2015 роках, схід України уникнув долі Донецька та Луганська", — йдеться у зверненні.

Також рабини підкреслюють, що Ігор Коломойський не підозрюється у вчиненні будь-яких злочинів проти національної безпеки України або у причетності до насильницьких злочинів і звертають увагу на те, що бізнесмену скоро вже 61 рік та він має не найкраще здоров’я.

"Маючи громадянство Держави Ізраїль, він не залишив територію України у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", — додають підписанти звернення.

Вони переконані, що перебування людини під вартою в такому випадку виглядає необґрунтовано та несправедливо.

"Виходячи з цих фактів ми дійсно не розуміємо реальні підстави затримання шановного пана Ігоря Коломойського і просимо розглянути його стан з точки зору гуманності, неупередженості та можливості застосування запобіжного заходу не пов’язаного з триманням під вартою", — підсумовують рабини.

Як прокоментував лист до генпрокурора один з його підписантів, Головний рабин Дніпропетровського регіону Шмуель Камінецький, рабини не розуміють реальної необхідності тримання під вартою Коломойського, "який виконував та виконує й на даний час всі вимоги слідства й суду, та вже тривалий час постійно проживає в Україні і не виїжджав за її межі навіть в умовах повномасштабної війни".