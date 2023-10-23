Не уехал даже с началом большой войны: 23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору по изменению меры пресечения Коломойскому

Главные раввины Украины обратились к генеральному прокурору Украины Андрею Костину с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, который уже почти два месяца находится в следственном изоляторе, на не связанный с содержанием под стражей.

В обращении 23 раввина регионов и городов Украины обращают внимание генпрокурора на то, что Игорь Коломойский является известным бизнесменом, меценатом и благотворителем, системно поддерживавшим еврейскую общину в Украине и других странах.

Они напоминают, что общеизвестна выдающаяся роль и личный вклад Игоря Коломойского в сохранение территориальной целостности Украины, стабилизацию нескольких ключевых регионов на востоке страны во время и после Революции Достоинства.

"Не будет преувеличением отметить, что, в значительной степени благодаря его позиции и усилиям в должности главы Днепропетровской областной государственной администрации в 2014-2015 годах, восток Украины избежал судьбы Донецка и Луганска", — говорится в обращении.

Также раввины подчеркивают, что Игорь Коломойский не подозревается в совершении каких-либо преступлений против национальной безопасности Украины или в причастности к насильственным преступлениям и обращают внимание на то, что бизнесмену скоро уже 61 год и у него не самое лучшее здоровье.

"Имея гражданство государства Израиль, он не покинул территорию Украины в связи с началом полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", — добавляют подписанты обращения.

Они убеждены, что пребывание под стражей в таком случае выглядит необоснованно и несправедливо.

"Исходя из этих фактов, мы действительно не понимаем реальные основания задержания уважаемого господина Игоря Коломойского и просим рассмотреть его состояние с точки зрения гуманности, беспристрастности и возможности применения меры пресечения не связанной с содержанием под стражей", — заключают раввины.

Как прокомментировал письмо генпрокурору один из его подписантов, Главный раввин Днепропетровского региона Шмуэль Каминецкий, раввины не понимают реальной необходимости содержания под стражей Коломойского, "который выполнял и выполняет и в настоящее время все требования следствия и суда, и уже длительное время постоянно проживает в Украине и не уезжал за ее пределы даже в условиях полномасштабной войны".