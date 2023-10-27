Український басейн вперше в історії визнано найкращим у світі. Григорій Козловський розповів, у чому секрет перемоги

Басейн Emily Resort отримав міжнародну нагороду PHTA International Awards of Excellence Winners 2023: Григорій Козловський розповів, у чому секрет перемоги

Вперше один із басейнів України нагороджено престижною міжнародною нагородою PHTA International Awards of Excellence Winners 2023. Басейн спортивно-оздоровчого комплексу Emily Resort у Львові став переможцем у номінації "Басейни для змагань".

PHTA International Awards of Excellence — одна з найбільших і найвідоміших премій дизайну в індустрії басейнів. Ця нагорода вручається за дизайн басейнів, СПА та водних споруд. У конкурсі в різних категоріях взяли участь сотні басейнів з усього світу.

"Ми отримали набагато більше заявок, ніж минулого року, і всі вони — найвищого рівня", — повідомила Сабіна Хікман, CAE, президент і генеральний директор PHTA.

Розмір спортивного басейну Emily Wellness & SPA — 25х16 метрів. Глибина — від 1,2 м до 1,8 м. Температура води — 26-28°. Басейн було побудовано з використанням новітніх технологій в обрамленні широких панорамних вікон. І це — не єдиний басейн спортивно-оздоровчого комплексу.

Emily Resort — це сучасний багатофункціональний комплекс для відпочинку, занять спортом і оздоровлення всієї родини цілий рік. Комплекс складається з чотирьох просторих басейнів для дітей і дорослих, з доріжками для плавання, дитячого аквапарку, СПА-центру і відкритого джакузі на терасі з неповторною панорамою кришталевого озера і лісу.

Сучасний дизайн і передові технології комплексу чудово поєднуються з природою, а цілюще повітря гір сприяє відпочинку та відновленню здоров'я.

Відомий львівський меценат і засновник Emily Resort та ФК "Рух" Григорій Козловський наголосив, що отримання такої престижної міжнародної премії є гордістю для України в цей складний час.

"Ми пишаємося, що отримали цю нагороду в такий важкий час для України. Я пишаюся тим, що ми українці — найкращі в усьому, і навіть у такій справі, як дизайн басейнів. Українці не тільки сильна, але творча нація. Emily Resort — унікальне місце, в якому ми об'єднали українську природу, сучасні дизайнерські рішення і спорт", — прокоментував Козловський.

Григорій Козловський також зазначив, що в Emily Resort зуміли об'єднати українську природу, сучасні дизайнерські рішення, спорт і відпочинок.

Комплекс також суміщений зі спортивною базою ФК "Рух", де проходять підготовку юні футболісти і проводяться різного виду змагання і підготовка до них, такі наприклад, як Invictus Games — міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми при виконанні службових обов'язків.

Не залишилися осторонь власники комплексу і від допомоги нашим пораненим захисникам. За підтримки засновника ФК "Рух" та Emily Resort Григорія Козловського діє проєкт "Понад усе", метою якого є лікування та реабілітація поранених військових і цивільних українців. А ресурси клубу та його засновника гарантують високий рівень сервісу та допомоги, якої потребують наші поранені воїни. У комплексі Emily та на базі Академії "Руху" є все необхідне для реабілітації поранених. Сьогодні допомогу фахівців отримали вже 54 українці, а 37 із них проходили лікування та реабілітацію на базі Академії "Руху".

Григорій Петрович Козловський з першого дня війни допомагає українським воїнам, і впевнений, що зараз необхідно спрямовувати всі зусилля на те, щоб допомогти нашим воїнам стати на ноги. А Emily Resort — ідеальне місце для відновлення здоров'я та реабілітації!