Украинский бассейн впервые в истории признан лучшим в мире. Григорий Козловский рассказал, в чем секрет победы

Бассейн Emily Resort получил международную награду PHTA International Awards of Excellence Winners 2023: Григорий Козловский рассказал, в чем секрет победы

Впервые один из бассейнов Украины награжден престижной международной наградой PHTA International Awards of Excellence Winners 2023. Бассейн спортивно-оздоровительного комплекса Emily Resort во Львове стал победителем в номинации "Бассейны для соревнований".

PHTA International Awards of Excellence — одна из крупнейших и известнейших премий дизайна в индустрии бассейнов. Эта награда присуждается за дизайн бассейнов, СПА и водных сооружений. В конкурсе в разных категориях приняли участие сотни бассейнов со всего мира.

"Мы получили намного больше заявок, чем в прошлом году, и все они — высочайшего уровня", — сообщила Сабина Хикман, CAE, президент и генеральный директор PHTA.

Размер спортивного бассейна Emily Wellness & SPA — 25х16 метров. Глубина — от 1,2 м до 1,8 м. Температура воды — 26-28°. Бассейн был построен с использованием новейших технологий в обрамлении широких панорамных окон. И это — не единственный бассейн спортивно-оздоровительного комплекса.

Emily Resort — это современный многофункциональный комплекс для отдыха, занятий спортом и оздоровления всей семьи круглый год. Комплекс состоит из четырех просторных бассейнов для детей и взрослых, с дорожками для плавания, детского аквапарка, СПА-центра и открытого джакузи на террасе с неповторимой панорамой хрустального озера и леса.

Современный дизайн и передовые технологии комплекса прекрасно сочетаются с природой, а целебный воздух гор способствует отдыху и восстановлению здоровья.

Известный львовский меценат и основатель Emily Resort и ФК "Рух" Григорий Козловский отметил, что получение такой престижной международной премии является гордостью для Украины в это сложное время.

"Мы гордимся, что получили эту награду в такое тяжелое время для Украины. Я горжусь тем, что мы украинцы — лучшие во всем, и даже в таком деле, как дизайн бассейнов. Украинцы не только сильная, но творческая нация. Emily Resort – уникальное место, в котором мы объединили украинскую природу, современные дизайнерские решения и спорт" — прокомментировал Козловский.

Григорий Козловский также отметил, что в Emily Resort сумели объединить украинскую природу, современные дизайнерские решения, спорт и отдых.

Комплекс также совмещен со спортивной базой ФК "Рух", где проходят подготовку юные футболисты и проводятся различного вида соревнования и подготовка к ним, такие например, как Invictus Games — международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы при исполнении служебных обязанностей.

Не остались в стороне владельцы комплекса и от помощи нашим раненым защитникам. При поддержке основателя ФК "Рух" и Emily Resort Григория Козловского действует проект "Понад усе", целью которого является лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев. А ресурсы клуба и его основателя гарантируют высокий уровень сервиса и помощи, в которой нуждаются наши раненые воины. В комплексе Emily и на базе Академии "Руха" есть все необходимое для реабилитации раненых. Сегодня помощь специалистов получили уже 54 украинца, а 37 из них проходили лечение и реабилитацию на базе Академии "Руха".

Григорий Петрович Козловский с первого дня войны помогает украинским воинам, и уверен, что сейчас необходимо направлять все усилия на то, чтобы помочь нашим воинам встать на ноги. А Emily Resort — идеальное место для восстановления здоровья и реабилитации!