По всій Україні оголосили повітряну тривогу: що спричинило
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Окупанти можуть застосувати ракети по Україні
В Україні вранці 28 жовтня оголосили повітряну тривогу. Причиною стала активність російського МІГ-31К — він злетів на одному з російських аеродромів.
За даними моніторингових каналів та Повітряних Сил України, є ракетна небезпека. Тривогу оголошено у кожному регіоні.
МіГ-31К — це винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Його найбільша загроза в том, що він є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які важко збивати системі ППО.
Станом на 11:10 про пуски ракет типу Кинджал не повідомлялось. Але українцям радять перебувати в укриттях до відбою.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вночі не було повітряної тривоги, а окупанти не намагалися обстрілювати нашу країну. У Повітряних Силах відповіли, що стало причиною.