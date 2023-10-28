По всій Україні оголосили повітряну тривогу: що спричинило

Окупанти можуть застосувати ракети по Україні

В Україні вранці 28 жовтня оголосили повітряну тривогу. Причиною стала активність російського МІГ-31К — він злетів на одному з російських аеродромів.

За даними моніторингових каналів та Повітряних Сил України, є ракетна небезпека. Тривогу оголошено у кожному регіоні.

МіГ-31К — це винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Його найбільша загроза в том, що він є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які важко збивати системі ППО.

Станом на 11:10 про пуски ракет типу Кинджал не повідомлялось. Але українцям радять перебувати в укриттях до відбою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вночі не було повітряної тривоги, а окупанти не намагалися обстрілювати нашу країну. У Повітряних Силах відповіли, що стало причиною.