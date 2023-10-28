По всей Украине объявили воздушную тревогу: что стало причиной

Оккупанты могут применить ракеты по Украине

В Украине утром, 28 октября, объявили воздушную тревогу. Причиной стала активность российского МиГ-31 — он взлетел на одном из российских аэродромов.

По данным мониторинговых каналов и Воздушных Сил Украины, есть ракетная опасность. Тревога объявлена в каждом регионе.

МиГ-31К – это истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Его самая большая угроза в том, что он является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые трудно сбивать системе ПВО.

По состоянию на 11:10 о пусках ракет типа Кинжал не сообщалось. Но украинцам советуют находиться в укрытиях отбоя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине ночью не было воздушной тревоги, а оккупанты не пытались обстреливать нашу страну. В Воздушных Силах ответили, что послужило причиной.