Спалах гепатиту А: у Вінниці змінюють режим навчання школярів і шукають джерело захворювання

Наразі у Вінниці перебувають представники МОЗ на чолі з головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним, який поділився останніми новинами з місця

В Україні спалах захворюваності на гепатит А . "Телеграф" слідкує за ситуацією.

На сьогодні, за даними МОЗ, 141 людина залишається у лікарнях міста і області, 11 дорослих та 4 дітей вже виписали.

"Працюємо на Вінниччині, щоб вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування та поширення, — повідомив "Телеграфу" Ігор Кузін. — До роботи залучені всі служби фахівців Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, група оперативного реагування Центр громадського здоров’я України: лікарі-епідеміологи, фахівці з лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Подальші кроки опрацьовуватимемо спільно з місцевою владою, МВС та ДСНС".

За словами головного санітарного лікаря, головне для МОЗ зараз — встановити осередок спалаху і причини, щоб якомога швидше зупинити поширення вірусного гепатиту А серед населення.

Ситуація серйозна, тож всім варто звернути увагу на профілактичні заходи, - говорит Ігор Кузін

Також він повідомив про введення безпекового заходу для школярів: з понеділка, 30 жовтня, школярі Вінницької громади навчатимуться у онлайн-форматі. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зараз, за словами Ігоря Кузіна, фахівці працюють з населенням, зокрема — встановлюють коло контактних осіб та оглядають мешканців, навіть в яких немає явних симптомів захворювання.

"До завершення епідеміологічного розслідування вкрай необхідно дотримуватись профілактичних заходів", — наголошує Ігор Кузін.

А саме:

дотримуйтесь гігієни під час приготування їжі — мийте овочі і фрукти перед вживанням;

не використовуйте воду з неперевірених джерел;

будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перед вживанням;

не слід забувайте про правила особистої гігієни: ретельне миття рук з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям — допомагає уникнути та запобігти зараженню.

Гепатит А — це вірусне захворювання, яке вражає печінку і може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус гепатиту А передається через вживання забруднених продуктів або води та через недотримання особистої гігієни. Також захворювання поширюється у сім’ях, де інфікована людина готує для всіх їжу.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Анастасія Неклюдова розповіла, що може провокувати захворювання на гепатит А, В і С. Вона також дала поради, як уникнути захворювання.