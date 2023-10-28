Віцеспікерка Ради Кондратюк відкрила в Конгресі Мексики фотовиставку про агресію РФ. Серед робіт - фото Яна Доброносова

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк відкрила у Конгресі Мексики фотовиставку про злочини росії проти українських дітей

В межах робочої поїздки до Мексики Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк відкрила у Конгресі Мексики фотовиставку з інформацією та світлинами про злочини країни-терориста росії в Україні, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Участь у відкритті експозиції взяли керівництво та депутати Парламенту Мексики, глави і представники дипломатичних місій зарубіжних країн у Мексиці, громадськість та місцеві ЗМІ. Виставка відкрита за ініціативи Віцеспікерки українського Парламенту. Це спільний проєкт Верховної Ради України з Офісом Омбудсмана України.

"Ми приїхали до Мексики розповідати правду. Правда в тому, що росія порушує всі конвенції ООН, закони та звичаї ведення війни. Вона масово вбиває цивільних, обстрілює ракетами цивільні об’єкти та об’єкти енергетики, позбавляючи українців світла, краде дітей. Правда в тому, що це — геноцид українського народу та екоцид", — зазначила Олена Кондратюк під час відкриття фотовиставки.

Вона наголосила, що ті наративи, які росія активно поширює в країнах Латинської Америки, — це неправда.

"Неправда, що Крим і Донбас — це спірні території. Вони — українські! Неправда, що Україна, як держава, і українці, як нація, ніколи не існували. Неправда, що це — війна росії проти НАТО. Це війна росії проти всього цивілізованого світу й проти правил світового порядку, яка, на жаль, ведеться на території України. Саме для того, щоб пробити стіну російської пропаганди в регіоні, ми й відкрили цю виставку. Виставку правди!", — пояснила Олена Кондратюк.

Окрема частина виставки присвячена злочинам росії проти українських дітей та є частиною інформаційної кампанії #BringKidsBackUa, щодо необхідності повернення додому викрадених рф українських дітей.

"Лише за офіційними даними, під час повномасштабної війни росія вбила 510 дітей, 1139 дітей поранені, понад 19,5 тисяч були незаконно викрадені або депортовані. Їх утримують у дитячих будинках чи насильно всиновлюють, попри те, що вдома на них чекають рідні", — поінформувала Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Відкриваючи виставку в Конгресі, Заступниця Голови Верховної Ради України закликала всіх присутніх розповісти правду мешканцям Мексики й країн Латинської Америки про те, що відбувається в Україні.

"Агресія росії проти України — це злочин проти всіх країн, які дотримуються міжнародного права і для яких життя людини найвища цінність. Цей злочин має бути зупинений і покараний!", — наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка висловила вдячність всім авторам фото, які надали свої матеріали для виставки. Зокрема, Євгену Малолєтці та Яну Доброносову з видання Telegraf. Також в експозиції є фотографії світлої пам'яті фотографа Макса Левіна, вбитого російськими окупантами під час вторгнення на Київщину.