"Маніфест 42" вимагає справедливої реакції на справу заступника Нацполіції Тишлека

Громадська ініціатива "Маніфест 42" вимагає від державних антикорупційних органів негайного реагування на факти, які стали відомі після розслідування Bigus.info щодо заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека.

Закликаємо Національне антикорупційне бюро України перевірити інформацію щодо незаконних статків сім’ї Дмитра Тишлека, який всю професійну карʼєру провів на державній службі. Також на наявність ознак корупції мцають бути перевірені звʼязки з особами, які надавали та надають родині Тишлека у користування елітну нерухомість.

Крім того, Служба безпеки України має всі підстави для зʼясування обставин призначення на високу посаду в Національній поліції України особи, чиї близькі родичі є громадянами держави-агресора.

Стаття 42 Конституції України обмежує право посадових та службових осіб органів державної влади займатись підприємницькою діяльністю. Водночас ця ж стаття Конституції гарантує всім іншим громадянам право на підприємницьку діяльність. В реальності ж бачимо, що все навпаки. Перевертні в погонах та мантіях багатіють попри війну, вільно займаються бізнесом і заселяються в елітну нерухомість, а підприємці постійно стикаються з "маски-шоу", арештом рахунків та іншими формами тиску з боку тилових силовиків.

Ми вимагаємо справедливості!

Громадська ініціатива "Маніфест 42" створена у День Конституції 28 червня 2023 року українським бізнесом для захисту права на підприємницьку діяльність, яка гарантована 42 статтею Основного закону.