"Манифест 42" требует справедливой реакции на дело заместителя Нацполиции Тишлека

Общественная инициатива "Манифест 42" требует от государственных антикоррупционных органов немедленного реагирования на факты, которые стали известны после расследования Bigus.info относительно заместителя главы Национальной полиции Дмитрия Тишлека.

Призываем Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить информацию о незаконном состоянии семьи Дмитрия Тишлека, который всю профессиональную карьеру провел на государственной службе. Также на наличие признаков коррупции могут быть проверены связи с лицами, которые предоставляли и предоставляют семье Тишлека в пользование элитную недвижимость.

Кроме того, у Службы безопасности Украины есть все основания для выяснения обстоятельств назначения на высокую должность в Национальной полиции Украины лица, чьи близкие родственники являются гражданами государства-агрессора.

Статья 42 Конституции ограничивает право должностных и должностных лиц органов государственной власти заниматься предпринимательской деятельностью. В то же время, эта же статья Конституции гарантирует всем остальным гражданам право на предпринимательскую деятельность. В реальности же мы видим, что все наоборот. Оборотни в погонах и мантиях богатеют, несмотря на войну, свободно занимаются бизнесом и заселяются в элитную недвижимость, а предприниматели постоянно сталкиваются с "маски-шоу", арестом счетов и другими формами давления со стороны тыловых силовиков.

Мы требуем справедливости!

Общественная инициатива "Манифест 42" создана в День Конституции 28 июня 2023 г. украинским бизнесом для защиты права на предпринимательскую деятельность, которая гарантирована 42 статьей Основного закона.