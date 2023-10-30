Йому тепер назавжди 18: на Тернопіллі попрощаються із загиблим юним воїном

Прощання з військовим пройде 30 жовтня

У важких боях із російськими окупантами загинув юний український військовий Радомир Олійник. Жалобний кортеж із тілом загиблого воїна на колінах та зі сльозами на очах зустріли жителі Гусятинської громади на Тернопільщині.

Хлопець загинув під час ведення бойових дій у районі населеного пункту Новопрокопівки Запорізької області. Захиснику було лише 18 років. Про це у понеділок, 30 жовтня, повідомили на сторінці Гусятинської сільради у Facebook.

"У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо кращих", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні о 17:00 відбудеться панахида за загиблим, а завтра відбудеться похорон. Зазначається, що початок прощальної церемонії заплановано на 12.00.

У сільраді повідомили, що 30-31 жовтня 2023 року — дні жалоби на території Гусятинської громади. На знак скорботи за загиблим місцевих мешканців просять:

• Приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;

• обмежити проведення розважальних заходів на території товариства, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув талановитий музикант Артем Белеуш із Кам’янця-Подільського.