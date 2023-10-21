"Змінив мікрофон на зброю": на фронті загинув талановитий музикант

Він завжди вірив у майбутнє своєї країни і, не вагаючись, став на її захист

Щодня, захищаючи Україну від російських окупантів, свої життя віддають наші воїни. На фронті загинув мешканець Кам’янця-Подільського Хмельницької області Артем Белеуш.

Про загибель героя повідомив голова Кам’янця-Подільської районної ради Михайло Симашкевич. Артем був талановитим музикантом та вокалістом.

"32-річний Артем Белеуш – талановитий вокаліст із Кам’янця-Подільського з початку повномасштабної війни змінив мікрофон на зброю. Життя хлопця обірвало війну, її забрали нелюди, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати", — пише Симашкевич.

Артем Белеуш

Він додав, що земляки пам’ятатимуть Артема талановитим та світлим юнаком із незламним кодексом честі, щирим патріотом України. Він завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист.

Як розповіла вчителька Артема, він був дуже обдарованою дитиною. Добре знався на математиці, а також любив малювати і ліпити. Однак найбільше хлопчик любив музику та мав дуже гарний голос. Він був дуже миролюбним, ніколи нікого не кривдив і легко знаходив спільну мову з усіма.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 22-річний мешканець Криворіжжя Костянтин Рудчук — ворог ударив по бійцях під час евакуації. У нього залишилася двомісячна дочка, на появу якої батько дуже чекав.