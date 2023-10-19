Без батька залишилася двомісячна дочка, на яку він так чекав: на війні загинув молодий захисник

Близькі захисника створили петицію з проханням надати Костянтину Рудчуку звання Героя України посмертно

Щодня, захищаючи Україну від російських окупантів, свої життя віддають наші воїни. На фронті загинув мешканець Криворіжжя Костянтин Рудчук — ворог ударив по бійцях під час евакуації.

Про це повідомляє видання "Свої. Кривий Ріг". Життя захисника обірвалось у Запорізькій області, біля села Вербове.

Костянтин закінчив технікум у 2021 році, отримавши професію електрозварювальника. Майже одразу ж хлопця призвали на термінову службу. Після її завершення герой підписав контракт із ЗСУ. Захищав Запорізький напрямок у взводі підтримки.

Костянтин Рудчук

Надалі захисник служив у батальйоні "Червона Калина". Костянтин отримав осколкове поранення ніг, а під час евакуації разом із побратимами потрапив під прямий обстріл. Загинув Костянтин Рудчук 3 жовтня, йому назавжди залишилось 22 роки. Вдома у захисника залишилася молода дружина та двомісячна донька. Костянтин дуже чекав на її народження.

Близькі захисники створили петицію з проханням надати Костянтину Рудчуку звання Героя України посмертно. За кілька днів її підписало понад дві тисячі людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті на Луганщині загинув батько п’ятьох дочок, житель Броварського району Київської області Анатолій Бенедик. Воїн був старшим солдатом, командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.