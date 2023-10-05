Не дожив до дня народження місяць: на фронті загинув молодий український воїн

Хлопцеві було лише 27 років

У боях на Запорізькому напрямі загинув український військовий Вадим Зилінський. У четвер, 5 жовтня, воїна поховають у Волинській області.

Інформація про це була опублікована на сторінці Оваднівської громади у Facebook. У селі Верба мешканців закликають організувати коридор пошани для кортежу з тілом загиблого військового.

"На Запорізькому напрямку фронту, в боях за Україну, загинув Зилінський Вадим Юрійович (30.11.1996 р.н.). Похорон героя пройде 05 жовтня 2023 року. Панахиду буде відслужено о 14:00 у храмі с. Руда, після чого кортеж із загиблим вирушить через село Гайки на кладовище с. Крати для поховання", — йдеться в повідомленні.

На момент смерті молодому захиснику нашої країни було 27 років. До свого дня народження він не дожив лише місяць.

"Оваднівська сільська рада просить усіх, хто має можливість, організувати коридор пошани в с. Іва для кортежу з тілом загиблого героя Зилінського Вадима Юрійовича, який вирушить із моргу міста Володимира о 13:00", — сказали в громаді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну загинув відомий український музикант Андрій Чепіль. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.