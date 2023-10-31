росія готова на будь-яку підлість для досягнення своїх злочинних та кровожерливих цілей

Російські ЗМІ поширюють інформацію, нібито Служба безпеки України та національна поліція нашої країни "можуть націлюватися на проведення провокацій із біологічною зброєю". Як відомо, росіяни нерідко заздалегідь намагаються звинуватити Україну в тому, що насправді планують здійснити самі.

Про підготовку "провокації" заявив начальник військ РХБЗ (Радіаційного, хімічного та біологічного захисту росії Ігор Кирилов. Його слова цитують росЗМІ.

"Сценарій такої провокації проти росії відпрацювали на тренінгу у серпні-вересні у Львові. За задумом тренінгу, на Миколаївщині фіксується поява випадків інфекційного захворювання на вірус грипу птахів, а далі у події звинувачують росію", — заявив він.

Звичайно ж, у вигаданій провокації не обійшлося без "підступного Заходу": Кирилов додав, що модератором заходу нібито була Філіпа Ленцос, член керівної ради з питань безпеки Великої Британії. За його словами, брали участь у ньому, зокрема співробітники СБУ та українські чиновники.

Як відомо, Україна ніколи не діє на шкоду своїм громадянам. Тоді як росія готова на будь-яку підлість для досягнення своїх злочинних та кровожерливих цілей.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", кількість ліквідованих в Україні російських окупантів перетнула черговий рубіж — 300 тисяч людей. Останні 100 тисяч були знищені в період із травня до жовтня.