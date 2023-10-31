"Розвиток атомної енергетики – головний крок на шляху до енергонезалежності", — Олександр Дубовой

АЕС більш ефективні та чистіші, ніж інші джерела енергії

На думку бізнесмена Олександра Дубового, атомна енергія є одним із найбільш стійких та надійних джерел енергії. В умовах великих ризиків пошкодження теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів, саме АЕС можуть забезпечити безперебійне енергопостачання в країні.

Про це йдеться у його статті для "Цензору" з посиланням на офіційний сайт бізнесмена.

"АЕС працюють цілодобово, сім днів на тиждень, незалежно від погодних умов. Ядерна енергетика має найвищий коефіцієнт потужності серед усіх інших джерел енергії (81,4%). Це означає, що атомні станції працюють на повну потужність і без простоїв більше 80 % часу протягом року", – підкреслив Олександр Дубовой у своїй статті. "Робота атомних електростанцій практично не пов’язана із викидами СО2, що є вагомим внеском у вирішення проблеми зміни клімату", — додав Олександр Дубовой.

На думку Дубового, атомна енергетика зараз має найбільш високу підтримку в світі за останнє десятиліття. Одночасно відбувається переосмислення ролі АЕС у наближенні низьковуглецевого майбутнього, а також загального вигляду АЕС. Так, низка провідних країн зараз працює над створенням першого невеликого модульного реактора. Біля тридцяти країн нарощують частку атомної енергії в енергетичному балансі країни, а ще стільки ж розглядають можливість побудови на своїй території перших АЕС. Незважаючи на деякі складнощі, саме за АЕС Олександр Дубовой бачить майбутнє.

"Тільки нарощування частки атомної енергії в енергетичному балансі України може забезпечити енергетичну незалежність України та впровадження нових проривних технологій", – наголосив Олександр Дубовой.

Зазначимо, що Європейський Союз зарахував ядерне паливо до чистих джерел енергії. У результаті країнам ЄС було дозволено експлуатувати існуючі АЕС доти, доки вони забезпечують захоронення токсичних відходів без шкоди для довкілля.

Олександр Дубовий — меценат, голова опікунської ради "Фонду добра та любові", бізнесмена та голова експертної ради АТ "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроєкт".