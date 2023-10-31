"Развитие атомной энергетики – главный шаг на пути к энергонезависимости", - Александр Дубовой

АЭС более эффективные и более чистые, чем другие источники энергии

По мнению бизнесмена Александра Дубового, атомная энергия является одним из наиболее устойчивых и надежных источников энергии. В условиях больших рисков повреждения тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов именно АЭС могут обеспечить бесперебойное энергоснабжение в стране.

Об этом говорится в его статье для "Цензор" со ссылкой на официальный сайт бизнесмена.

"АЭС работают круглосуточно, семь дней в неделю, вне зависимости от погодных условий. Ядерная энергетика имеет самый высокий коэффициент мощности среди всех других источников энергии (81,4%). Это означает, что атомные станции работают на полную мощность и без простоев более 80% времени в течение года", – подчеркнул Дубовой в своей статье.

"Работа атомных электростанций практически не связана с выбросами СО2, что является весомым вкладом в решение проблемы изменения климата", – добавил Александр Дубовой.

По мнению Дубового, атомная энергетика сейчас имеет самую высокую поддержку в мире за последнее десятилетие. Одновременно происходит переосмысление роли АЭС в приближении низкоуглеродного будущего, а также общего вида АЭС. Так, ряд ведущих стран сейчас работает над созданием первого небольшого модульного реактора. Около тридцати стран наращивают долю атомной энергии в энергетическом балансе страны, а столько же рассматривают возможность построения на своей территории первых АЭС. Несмотря на некоторые сложности, именно за АЭС Александр Дубовой видит будущее.

"Только наращивание доли атомной энергии в энергетическом балансе Украины может обеспечить энергетическую независимость Украины и внедрение новых прорывных технологий", — подчеркнул Александр Дубовой.

Отметим, что Европейский Союз причислил ядерное топливо к чистым источникам энергии. В результате странам ЕС было разрешено эксплуатировать существующие АЭС, пока они обеспечивают захоронение токсичных отходов без ущерба для окружающей среды.

Александр Дубовой — меценат, глава попечительского совета "Фонда добра и любви", бизнесмена и глава экспертного совета АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект".