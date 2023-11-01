Синоптики назвали дату похолодання та дали прогноз на найближчі дні: де чекати дощів

Градуси продовжують бути високими, але незабаром вони знизяться

За прогнозами синоптиків, листопад в Україні обіцяє бути досить теплим, однак із ним в Україну прийшов атмосферний фронт. У більшості регіонів пройдуть дощі, а температура повітря трохи зменшиться.

Про погоду найближчим часом повідомляє Український гідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко детальніше розповіла про погоду на середу та назвала дату найближчого похолодання.

У середу, 1 листопада, скрізь, окрім Луганщини, очікуються періодичні дощі. У другій половині дня у західних областях, на півночі України та Одеської області опади припиняться.

Температура повітря знизиться на кілька градусів на заході та північній частині, вдень очікується +11 +14 градусів. При цьому на сході, півдні та більшості центральних областей ще буде тепло, максимально +15 +20, на крайньому півдні до +22 градусів.

"Надалі буде хоч і свіжа погода, проте серйозного похолодання поки не видно. Більше відчутним зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних "мінусів"", — пише синоптик.

У четвер, 2 листопада, опади в Україні припиняться, скрізь буде мінлива хмарність. Нічна температура повітря прогнозується на рівні +1 +12 градусів, удень 9-17 градусів тепла (у Криму — +18).

Карта погоди на 2 листопада

У п’ятницю, 3 листопада, дощі пройдуть на півдні, сході та в Харківській області. Вночі синоптики прогнозують 1-11 градусів зі знаком "плюс", вдень стовпчики термометрів покажуть +8 +19 градусів.

У суботу, 4 листопада, дощитиме у західній частині країни. У нічний час очікується +4 +14 градусів, вдень буде +13 +23 градуси.

Карта погоди на 4 листопада

У неділю, 5 листопада, значну частину країни накриють дощі, сухо буде на півдні та сході. Вночі прогнозується від +5 до +14 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до 13-23 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 5 листопада

Нагадаємо, завідувачка відділення прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якою буде зима в Україні. За її прогнозами, є всі підстави вважати, що холодний сезон 2023-24 років супроводжуватиметься високими температурами та, можливо, новими рекордами.

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