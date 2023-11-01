Збільшуючи прайскепи на електроенергію, НКРЕКП фактично порушує мораторій на зміну тарифів, обіцяний Зеленським — економіст

Підвищення прайскепів на електроенергію для непобутових споживачів стане фактичним порушенням мораторію на зміну тарифів, оголошеного Президентом Володимиром Зеленським на період дії воєнного стану. Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

Економіст нагадав, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг 31 жовтня запропонувала підняти граничні ціни на електроенергію для бізнесу на 4-23%.

"Наївно думати, що підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу не буде помічене населенням. Таке рішення НКРЕКП миттєво призведе до подорожчання хліба, молока, а також товарів, для виробництва та зберігання яких потрібна електроенергія. Звичайно, відчують перегляд тарифів і постачальники комунальних послуг для населення, а також пасажирський електротранспорт. Вони будуть змушені переглянути свої тарифи і ціну квитків. Відтак можна стверджувати, що підвищення прайскепів стане фактичним порушенням мораторію на зміну тарифів, оголошену Президентом Володимиром Зеленським на період дії воєнного стану", — відзначив економіст.

Він зауважив, що у найбільшому виграші від такого рішення регулятора виявиться дуже вузьке коло власників теплових електростанцій.

Наразі обмеження тарифів на електроенергію для промислових споживачів становлять 3000 грн/МВт-год в нічні години, 5600 грн – у звичайні і 7200 грн – у години-пік.