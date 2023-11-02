Готелі, трансфери та VIP-зали. Підпорядкована Галущенку "Укренерго" витратить 37,2 млн грн на закордонні відрядження своїх співробітників

Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук у своєму Tik Tok звернув увагу на один із тендерів державної компанії "Укренерго", яка збирається організувати "елітні" відрядження для своїх співробітників.

"Згідно даних Prozorro, "Укренерго" планує витрати на відрядження співробітників в розмірі 37,2 млн грн", — зазначив він.

При цьому, за ці кошти планується закупити: 2 тисячі залізничних та авіаквитків, 8710 ночей в отелях, 50 трансферів та 600 страховок.

Крім того, у тендерній документації і основних вимогах до предмету закупівлі прописані послуги для менеджерів "Укренерго": користування VIP-залами в аеропортах та процедурою Fast Line.

"Красиво жити не заборониш… Навіть під час війни… б…ді", — резюмував екс-нардеп.

Нагадаємо, це не перший скандал, пов’язаний з компаніями, які наразі підпорядковуються голові Міненерго Герману Галущенку. Раніше ЗМІ повідомляли, що підпорядковану йому державну шахту "Мирноградвугілля" спіймали на закупівлі товарів за завищеними цінами.