Українки не народжуватимуть по п’ятеро дітей: демограф назвав два інші виходи з кризи нестачі населення

За приблизними оцінками, на підконтрольних територіях України залишилося лише 27 мільйонів осіб

Демографічна ситуація в Україні за останні роки дуже різко і серйозно погіршилася, — хтось загинув на фронті, хтось потрапив в окупацію, а хтось виїхав за кордон і, можливо, вже не повернеться. І треба терміново думати, як покращити ситуацію, оскільки брак населення вкрай негативно впливає на економіку та й після війни комусь треба буде відновлювати країну.

Не варто розраховувати, що українки народжуватимуть стільки дітей, скільки потрібно для благополуччя України, але можна подумати про мігрантів. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Олексій Позняк.

"Хоч би що ми робили і казали, наші жінки не будуть народжувати по п'ятеро дітей. Це утопічні ідеї. В даний момент і за наявних умов ми можемо сподіватися максимум на двох дітей на одну жінку в середньому розрахунку, і це вже буде просто фантастичним результатом", — Наголошує експерт.

Він додає, що замість очікування сплеску народжуваності варто краще подумати про мігрантів:

повернення українців, які виїхали за кордон від війни; залучення трудових мігрантів із бідніших країн.

"Нам потрібно прийняти той факт, що українки не народять стільки дітей, скільки нам потрібно для відновлення рівня населення. Сьогодні це нереально навіть для більш-менш розвинених країн Азії та Африки. Треба змиритися з цим і шукати альтернативи. Навіть у благополучних країнах Європи рівень народжуваності нижчий від того, який потрібен для підтримання стабільної чисельності населення. Їхня економіка не надто страждає від цього за рахунок залучення мігрантів. Завдяки цьому омолоджується вікова структура, заповнюється ніша ринку праці, економіка розвивається. І після війни нам потрібно буде йти цим же шляхом", — підсумував Позняк.

Нагадаємо, що, згідно з оцінками Українського інституту майбутнього, на кінець літа 2023 року на підконтрольній території України залишалося лише 27 мільйонів осіб. Для порівняння, станом на 2021 рік ця цифра становила майже 44 мільйони.

Детальніше про демографічну ситуацію в Україні та прогнози на майбутнє читайте в інтерв’ю за посиланням: Більше народжувати чи повертати біженців із Європи: демограф розповів, як відновити населення України після війни.