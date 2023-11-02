Украинки не будут рожать по пятеро детей: демограф назвал два других выхода из кризиса нехватки населения

По примерным оценкам, на подконтрольных территориях Украины осталось всего 27 миллионов человек

Демографическая ситуация в Украине в последние годы очень резко и серьезно ухудшилась, — кто-то погиб на фронте, кто-то попал в оккупацию, а кто-то выехал за границу и, возможно, уже не вернется. И нужно срочно думать, как улучшить ситуацию, поскольку нехватка населения крайне негативно влияет на экономику, да и после войны кому-то надо будет восстанавливать страну.

Не стоит рассчитывать, что украинки будут рожать столько детей, сколько нужно для благополучия Украины, но можно подумать о мигрантах. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени Н.В.Птухи НАН Украины Алексей Позняк.

"Что бы мы ни делали и говорили, наши женщины не будут рожать по пятеро детей. Это утопические идеи. В данный момент и при имеющихся условиях мы можем надеяться максимум на двоих детей на одну женщину в среднем расчете, и это будет просто фантастическим результатом", — подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что вместо ожидания всплеска рождаемости стоит лучше подумать о мигрантах:

возвращении украинцев, которые выехали за границу от войны; привлечении трудовых мигрантов из более бедных стран.

"Нам нужно принять тот факт, что украинки не родят столько детей, сколько нам нужно для восстановления уровня населения. Сегодня это невозможно даже для более или менее развитых стран Азии и Африки. Надо смириться с этим и искать альтернативу. Даже в благополучных странах Европы уровень рождаемости ниже требуемого для поддержания стабильной численности населения. Их экономика не слишком страдает от этого за счет привлечения мигрантов. Благодаря этому омолаживается возрастная структура, заполняется ниша на рынке труда, экономика развивается. И после войны нам нужно будет идти по этому же пути" — подытожил Позняк.

Напомним, что, согласно оценкам Украинского института будущего, на конец лета 2023 года на подконтрольной территории Украины оставалось всего 27 миллионов человек. Для сравнения, по состоянию на 2021 год эта цифра составляла почти 44 миллиона.

Детальнее о демографической ситуации в Украине и прогнозах на будущее читайте в интервью по ссылке: Больше рожать или возвращать беженцев из Европы: демограф рассказал, как восстановить население Украины после войны.